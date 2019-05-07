Свершилось долгожданное для всех жителей Великобритании событие — Меган Маркл 6 мая родила сына. О малыше пока мало что известно, Гарри и Меган ещё даже не дали ему имя. Зато стали известны детали рождения ребенка, реакция счастливого папы, предположительно — выбор крёстной для младенца, а также список тех, кто поспешил поздравить британское королевское семейство с рождением восьмого по счёту правнука королевы Елизаветы.
Рождение в Портлэнде
Надежды Меган Маркл на домашние роды рухнули: герцогиня перехаживала уже неделю, и обеспокоенные этим доктора в воскресенье всё же отвезли её в больницу вместе с принцем Гарри и под присмотром сотрудников Службы безопасности Скотленд-Ярда. Перемещение роженицы происходило в режиме повышенной секретности, так, что старшие члены королевской семьи ничего не знали.
До этого очень много говорилось о том, что Меган будет рожать дома. И она, и Гарри изучали специальные техники и надеялись, что роды будут проходить под руководством исключительно акушерки (женского пола) в их собственном доме — во Фрогмор-коттедже в Виндзорском поместье. Но по мере того, как Меган перехаживала сроки, всё более маловероятной становилась возможность домашних родов.
Эксперты давно предупреждали, что роды дома — не вариант для Меган, которая рожает впервые и в свои 37 лет классифицируется как «гериатрическая» роженица («старородящая» в терминах российских акушеров). Слишком велика была вероятность того, что герцогине потребуется медицинское вмешательство.
Новый член королевской семьи в итоге появился на свет в больнице — в лондонском госпитале Портлэнд, где даже стандартные роды обходятся в 15 тысяч фунтов (1 млн 279 тысяч рублей). Источники Daily Mail говорят, что Меган Маркл провела в клинике всю ночь, прежде чем ребёнок родился рано утром в понедельник. Королевский персонал подтвердил эту новость традиционным посланием на мольберте перед Букингемским дворцом (по традиции мольберт выставляют недалеко от ворот дворца, чтобы все могли ознакомиться с информацией о новорожденном и акушерах, принимавших роды — News.ru). В уведомлении подчеркнуто не названы врачи, которые помогли с рождением, и этот факт с восторгом был воспринят сторонниками весьма странной теории, согласно которой Меган Маркл не была беременна вовсе, а лишь имитировала это состояние.
Тем не менее хоть имена акушеров и остаются в тайне, официальное время рождения малыша по данным Букингемского дворца — 5.26 утра, ровно через три минуты после того, как в Лондоне в этот день взошло солнце. Согласно сведениям дворцовой пресс-службы, схватки у Меган начались в 1.49 ночи. В родильном зале герцогиню поддерживали её муж, принц Гарри, а также мать Дория Рэгленд.
Королева Елизавета должна встретиться со своим новым внуком 7 мая в Виндзоре.
Самый лёгкий принц
Новорожденный сын Меган и Гарри весил 7 фунтов 3 унции (примерно 3,3 кг). Получается, что он — самый лёгкий среди своих двоюродных братьев. Принц Луи Кембриджский весил 8 фунтов и 7 унций, когда родился в апреле 2018 года, а его старший брат Джордж тянул на 8 фунтов и 6 унций в момент рождения в 2013 году. Шарлотта, сестричка Луи и Джорджа, весила 8 фунтов и 3 унции (родилась в 2015 году).
Однако Daily Mail приводит также данные о том, сколько весил его папа, принц Гарри, и его дядя, принц Уильям. Так вот, родившийся в 1982 году Уильям весил 7 фунтов и 1½ унции, а Гарри в 1984 году родился с весом в 6 фунтов и 14 унций. Таким образом, малыш опередил по своим параметрам и папу, и дядю.
Полная информация, включая вес малыша, должна быть включена в свидетельство о рождении ребенка, которое, вероятнее всего, будет заполнено герцогом и герцогиней Сассекскими в ближайшие несколько дней.
Счастливый отец
Через несколько часов после рождения ребёнка пара вернулась во Фрогмор-коттедж, где Гарри дал импровизированную пресс-конференцию, чтобы сообщить новость всему миру. Принц не смог скрыть своей радости, говоря об «удивительном» сыне. Он признался, что поспал всего пару часов.
За эту кроху можно умереть, я на седьмом небе от счастья, — сказал принц Гарри, широко улыбаясь.
Сияющий Гарри рассказал, что он «невероятно гордится» своей женой, добавив, что Меган и ребёнок отлично чувствуют себя. Кроме того, он сообщил, что они всё ещё думают об имени для новорожденного.
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Welcome Baby Sussex and another big Congratulations to the Duke and Duchess of Sussex on the birth of their son. This is an artist impression by @chantelle_shamoon also some shots of the London Bridge, the London Eye and the BT Tower celebrating the arrival of the 7th in line to the throne. Also the British guard salute for the little prince and finally Prince Harry's address to the media. He advises we shall meet the prince in a couple of days (Wednesday)! #meghanmarkle #princeharry #duchessofsussex #dukeofsussex #dukeandduchessofsussex #instastyle #styleinspo #meghanandharry #harryandmeghan #meghanmarklestyle #royalstyle #sussexroyal #babysussex #frogmorehouse #royalbaby #itsaboy #welcomebabysussex
Неназванный пока ребёнок занимает седьмое место в очереди на трон после принца Уэльского, герцога Кембриджского, его детей (принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи) и своего папы, принца Гарри. Это восьмой по счёту правнук королевы.
Британцы сегодня более всего заинтригованы выбором имени для малыша. Среди наиболее вероятных называют такие имена, как Артур, Александр и Джеймс. Артур — традиционное королевское имя, к тому же это одно из средних имён дедушки новорожденного, принца Уэльского, а также его дяди герцога Кембриджского. Именно это имя — фаворит большинства букмекеров.
«Гендерно-нейтральная» детская
Герцогиня Сассекская, в ожидании появления на свет своего первенца, готовила для него детскую комнату. Она решила не использовать в дизайне такие цвета, как розовый или голубой. По просьбе родителей, помещение было выполнено как «гендерно-нейтральное». Источник рассказал The Sun, что чемпионка мира по теннису Серена Уильямс, мама 18-месячной Алексис, сыграла «огромную роль» в том, чтобы помочь Меган спроектировать комнату для ребёнка. Серена дала Меган советы, которыми та воспользовалась: например, герцогиня использовала различные оттенки серой «веганской краски» в детской комнате.
Некоторые веганы отказываются использовать определённые краски, поскольку многие из них тестируются на животных, чтобы убедиться в безопасности. Кроме того, некоторые краски содержат пчелиный воск или молоко в качестве связующих веществ, что также не приветствуется веганами.
Меган Маркл подружилась с Сереной Уильямс в 2014 году и очень сблизилась с ней после королевской свадьбы. Некоторые наблюдатели предполагают, что Меган и Гарри могут выбрать спортсменку в качестве крестной матери для своего мальчика.
В потоке поздравлений
В адрес герцога и герцогини Сассекских посыпались поздравления со всего мира. Но первыми их поздравили члены королевской семьи Великобритании. Королева, герцог Эдинбургский и принц Уэльский были «в восторге от новости». Герцог и герцогиня Кембриджские, как сообщает пресса, также были «в восторге» и с нетерпением ждут встречи с малышом.
Мать Меган, Дория Рэгленд, в свою очередь рассказала, что она «вне себя от радости», а отец герцогини, Томас Маркл, давая интервью The Sun в Мексике, сказал, что он гордится «тем, что его внук родился в британской королевской семье», и он уверен, что малыш вырастет, чтобы «служить короне и народу Великобритании с изяществом, достоинством и честью».
Премьер-министр Тереза Мэй, лидер лейбористов Джереми Корбин и первый министр Шотландии Никола Стерджен оказались в числе политиков, поспешивших поздравить королевскую пару в Twitter.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассказала, что в честь юного принца в Новой Зеландии будут посажены 10 деревьев. В свою очередь Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии, направил свои" огромные поздравления" супружеской чете.
Наилучшие пожелания направили Гарри и Меган известные персоны в Соединенных Штатах. Экс-первая леди США Мишель Обама сказала, что она и Барак были «взволнованы». Поздравил Меган и бывший партнёр по съёмочной площадке, Патрик Джей Адамс, который снимался вместе с Меган в сериалах США.
Только что услышал, что мир стал тяжелее на 7 фунтов и 3 унции. Любви ему и его невероятным родителям, — написал Адамс в Twitter.
К слову сказать, новорожденный малыш является обладателем двойного гражданства, автоматически приобретя статус гражданина США при рождении благодаря тому, что его мать — американка.
News.ru сообщал ранее, что председатель Объединения членов рода Романовых княгиня Ольга Андреевна Романова, праправнучка Николая I, отправит поздравительное письмо британскому принцу Гарри и его супруге герцогине Сассекской Меган по случаю рождения в их семье первенца.
Меган и Гарри попросили общественность сделать пожертвования четырём детским благотворительным организациям — Little Village, The Lunchbox Fund, Well Child и Baby2Baby — вместо того, чтобы посылать подарки для их ребёнка.
Будет ли малыш принцем?
Герцогу и герцогине Сассекским придётся принимать решение о том, насколько «королевским» они хотят видеть своего ребёнка. Речь идёт о титуле, воспитании и публичной жизни малыша. Линия, разделяющая общественную и частную жизнь королевской семьи, сместилась за последние десятилетия.
Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Строго говоря, на данный момент новорожденный ребёнок Меган и Гарри — не принц и не имеет права называться Его Королевским Высочеством. В правилах, установленных Георгом V (пра-пра-прадедушкой ребёнка) в 1917 году, титулы принца или принцессы могут использоваться детьми суверена, детьми сыновей суверена и старшим сыном старшего сына принца Уэльского. Правила эти были распространены королевой Елизаветой в 2012 году на всех детей старшего сына принца Уэльского.
Ситуация с титулами может измениться после смерти королевы.
Вехи семейной жизни Гарри и Меган:
8 ноября 2016 — Кенсингтонский дворец опубликовал заявление, которое подтверждило, что принц Гарри встречается с Меган Маркл «в течение нескольких месяцев» и просит прессу уважать их конфиденциальность
28 ноября 2017-Гарри и Меган объявили о помолвке
15 декабря 2017 — Кенсингтонский дворец подтвердил, что пара решила пожениться в Виндзоре 19 мая 2018 года
19 мая 2018 — Гарри и Меган обвенчались в присутствии 600 гостей в часовне Святого Георгия и стали герцогом и герцогиней Сассексскими
15 октября 2018 — Кенсингтонский дворец объявляет, что герцогиня беременна и должна родить весной 2019 года
6 мая 2019 — Меган рожает мальчика, который становится седьмым в очереди на престол.