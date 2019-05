Самый лёгкий принц: что известно о сыне Меган и принца Гарри

Свершилось долгожданное для всех жителей Великобритании событие — Меган Маркл 6 мая родила сына. О малыше пока мало что известно, Гарри и Меган ещё даже не дали ему имя. Зато стали известны детали рождения ребенка, реакция счастливого папы, предположительно — выбор крёстной для младенца, а также список тех, кто поспешил поздравить британское королевское семейство с рождением восьмого по счёту правнука королевы Елизаветы.

Рождение в Портлэнде

Надежды Меган Маркл на домашние роды рухнули: герцогиня перехаживала уже неделю, и обеспокоенные этим доктора в воскресенье всё же отвезли её в больницу вместе с принцем Гарри и под присмотром сотрудников Службы безопасности Скотленд-Ярда. Перемещение роженицы происходило в режиме повышенной секретности, так, что старшие члены королевской семьи ничего не знали.

До этого очень много говорилось о том, что Меган будет рожать дома. И она, и Гарри изучали специальные техники и надеялись, что роды будут проходить под руководством исключительно акушерки (женского пола) в их собственном доме — во Фрогмор-коттедже в Виндзорском поместье. Но по мере того, как Меган перехаживала сроки, всё более маловероятной становилась возможность домашних родов.

Эксперты давно предупреждали, что роды дома — не вариант для Меган, которая рожает впервые и в свои 37 лет классифицируется как «гериатрическая» роженица («старородящая» в терминах российских акушеров). Слишком велика была вероятность того, что герцогине потребуется медицинское вмешательство.

Новый член королевской семьи в итоге появился на свет в больнице — в лондонском госпитале Портлэнд, где даже стандартные роды обходятся в 15 тысяч фунтов (1 млн 279 тысяч рублей). Источники Daily Mail говорят, что Меган Маркл провела в клинике всю ночь, прежде чем ребёнок родился рано утром в понедельник. Королевский персонал подтвердил эту новость традиционным посланием на мольберте перед Букингемским дворцом (по традиции мольберт выставляют недалеко от ворот дворца, чтобы все могли ознакомиться с информацией о новорожденном и акушерах, принимавших роды — News.ru). В уведомлении подчеркнуто не названы врачи, которые помогли с рождением, и этот факт с восторгом был воспринят сторонниками весьма странной теории, согласно которой Меган Маркл не была беременна вовсе, а лишь имитировала это состояние.

Тем не менее хоть имена акушеров и остаются в тайне, официальное время рождения малыша по данным Букингемского дворца — 5.26 утра, ровно через три минуты после того, как в Лондоне в этот день взошло солнце. Согласно сведениям дворцовой пресс-службы, схватки у Меган начались в 1.49 ночи. В родильном зале герцогиню поддерживали её муж, принц Гарри, а также мать Дория Рэгленд.

Королева Елизавета должна встретиться со своим новым внуком 7 мая в Виндзоре.

Самый лёгкий принц

Новорожденный сын Меган и Гарри весил 7 фунтов 3 унции (примерно 3,3 кг). Получается, что он — самый лёгкий среди своих двоюродных братьев. Принц Луи Кембриджский весил 8 фунтов и 7 унций, когда родился в апреле 2018 года, а его старший брат Джордж тянул на 8 фунтов и 6 унций в момент рождения в 2013 году. Шарлотта, сестричка Луи и Джорджа, весила 8 фунтов и 3 унции (родилась в 2015 году).

Однако Daily Mail приводит также данные о том, сколько весил его папа, принц Гарри, и его дядя, принц Уильям . Так вот, родившийся в 1982 году Уильям весил 7 фунтов и 1½ унции, а Гарри в 1984 году родился с весом в 6 фунтов и 14 унций. Таким образом, малыш опередил по своим параметрам и папу, и дядю.

Полная информация, включая вес малыша, должна быть включена в свидетельство о рождении ребенка, которое, вероятнее всего, будет заполнено герцогом и герцогиней Сассекскими в ближайшие несколько дней.

Счастливый отец

Через несколько часов после рождения ребёнка пара вернулась во Фрогмор-коттедж, где Гарри дал импровизированную пресс-конференцию, чтобы сообщить новость всему миру. Принц не смог скрыть своей радости, говоря об «удивительном» сыне. Он признался, что поспал всего пару часов.

За эту кроху можно умереть, я на седьмом небе от счастья, — сказал принц Гарри, широко улыбаясь.

Неназванный пока ребёнок занимает седьмое место в очереди на трон после принца Уэльского , герцога Кембриджского, его детей (принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи) и своего папы, принца Гарри. Это восьмой по счёту правнук королевы.

Британцы сегодня более всего заинтригованы выбором имени для малыша. Среди наиболее вероятных называют такие имена, как Артур, Александр и Джеймс. Артур — традиционное королевское имя, к тому же это одно из средних имён дедушки новорожденного, принца Уэльского, а также его дяди герцога Кембриджского. Именно это имя — фаворит большинства букмекеров.

«Гендерно-нейтральная» детская

Герцогиня Сассекская, в ожидании появления на свет своего первенца, готовила для него детскую комнату. Она решила не использовать в дизайне такие цвета, как розовый или голубой. По просьбе родителей, помещение было выполнено как «гендерно-нейтральное». Источник рассказал The Sun, что чемпионка мира по теннису Серена Уильямс , мама 18-месячной Алексис, сыграла «огромную роль» в том, чтобы помочь Меган спроектировать комнату для ребёнка. Серена дала Меган советы, которыми та воспользовалась: например, герцогиня использовала различные оттенки серой «веганской краски» в детской комнате.

Некоторые веганы отказываются использовать определённые краски, поскольку многие из них тестируются на животных, чтобы убедиться в безопасности. Кроме того, некоторые краски содержат пчелиный воск или молоко в качестве связующих веществ, что также не приветствуется веганами.

Меган Маркл подружилась с Сереной Уильямс в 2014 году и очень сблизилась с ней после королевской свадьбы. Некоторые наблюдатели предполагают, что Меган и Гарри могут выбрать спортсменку в качестве крестной матери для своего мальчика.

В потоке поздравлений

В адрес герцога и герцогини Сассекских посыпались поздравления со всего мира. Но первыми их поздравили члены королевской семьи Великобритании. Королева, герцог Эдинбургский и принц Уэльский были «в восторге от новости». Герцог и герцогиня Кембриджские, как сообщает пресса, также были «в восторге» и с нетерпением ждут встречи с малышом.

Мать Меган, Дория Рэгленд, в свою очередь рассказала, что она «вне себя от радости», а отец герцогини, Томас Маркл, давая интервью The Sun в Мексике, сказал, что он гордится «тем, что его внук родился в британской королевской семье», и он уверен, что малыш вырастет, чтобы «служить короне и народу Великобритании с изяществом, достоинством и честью».

Премьер-министр Тереза Мэй , лидер лейбористов Джереми Корбин и первый министр Шотландии Никола Стерджен оказались в числе политиков, поспешивших поздравить королевскую пару в Twitter.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассказала, что в честь юного принца в Новой Зеландии будут посажены 10 деревьев. В свою очередь Скотт Моррисон , премьер-министр Австралии, направил свои" огромные поздравления" супружеской чете.

Наилучшие пожелания направили Гарри и Меган известные персоны в Соединенных Штатах. Экс-первая леди США Мишель Обама сказала, что она и Барак были «взволнованы». Поздравил Меган и бывший партнёр по съёмочной площадке, Патрик Джей Адамс , который снимался вместе с Меган в сериалах США.

Только что услышал, что мир стал тяжелее на 7 фунтов и 3 унции. Любви ему и его невероятным родителям, — написал Адамс в Twitter.

К слову сказать, новорожденный малыш является обладателем двойного гражданства, автоматически приобретя статус гражданина США при рождении благодаря тому, что его мать — американка.

News.ru сообщал ранее, что председатель Объединения членов рода Романовых княгиня Ольга Андреевна Романова , праправнучка Николая I, отправит поздравительное письмо британскому принцу Гарри и его супруге герцогине Сассекской Меган по случаю рождения в их семье первенца.

Меган и Гарри попросили общественность сделать пожертвования четырём детским благотворительным организациям — Little Village, The Lunchbox Fund, Well Child и Baby2Baby — вместо того, чтобы посылать подарки для их ребёнка.

Будет ли малыш принцем?

Герцогу и герцогине Сассекским придётся принимать решение о том, насколько «королевским» они хотят видеть своего ребёнка. Речь идёт о титуле, воспитании и публичной жизни малыша. Линия, разделяющая общественную и частную жизнь королевской семьи, сместилась за последние десятилетия.

Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Строго говоря, на данный момент новорожденный ребёнок Меган и Гарри — не принц и не имеет права называться Его Королевским Высочеством. В правилах, установленных Георгом V (пра-пра-прадедушкой ребёнка) в 1917 году, титулы принца или принцессы могут использоваться детьми суверена, детьми сыновей суверена и старшим сыном старшего сына принца Уэльского. Правила эти были распространены королевой Елизаветой в 2012 году на всех детей старшего сына принца Уэльского.

Ситуация с титулами может измениться после смерти королевы.

Вехи семейной жизни Гарри и Меган:

8 ноября 2016 — Кенсингтонский дворец опубликовал заявление, которое подтверждило, что принц Гарри встречается с Меган Маркл «в течение нескольких месяцев» и просит прессу уважать их конфиденциальность

28 ноября 2017-Гарри и Меган объявили о помолвке

15 декабря 2017 — Кенсингтонский дворец подтвердил, что пара решила пожениться в Виндзоре 19 мая 2018 года

19 мая 2018 — Гарри и Меган обвенчались в присутствии 600 гостей в часовне Святого Георгия и стали герцогом и герцогиней Сассексскими

15 октября 2018 — Кенсингтонский дворец объявляет, что герцогиня беременна и должна родить весной 2019 года

6 мая 2019 — Меган рожает мальчика, который становится седьмым в очереди на престол.