В СМИ появились подробности о рождении нового принца

Накануне Букингемский дворец объявил о родах герцогини Сассекской. Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в Instagram, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.

По данным News.ru, герцогиня была доставлена в госпиталь ещё накануне в самом обычном авто, не вызвавшем ни у кого из посторонних подозрений в том, что в нём везут на роды Меган Маркл. Более того, за последние несколько дней был предпринят ряд «обманных манёвров», чтобы отвлечь внимание людей.

Новорождённый сын Меган и Гарри весил 7 фунтов 3 унции (примерно 3,3 кг). По данным СМИ, он — самый лёгкий среди своих двоюродных братьев. Принц Луи Кембриджский весил 8 фунтов и 7 унций, когда родился в апреле 2018 года, а его старший брат Джордж тянул на 8 фунтов и 6 унций в момент рождения в 2013 году. Шарлотта, сестричка Луи и Джорджа, весила 8 фунтов и 3 унции (родилась в 2015 году).

Также Герцогу и герцогине Сассекским придётся принимать решение о том, насколько «королевским» они хотят видеть своего ребёнка. Речь идёт о титуле, воспитании и публичной жизни малыша. Линия, разделяющая общественную и частную жизнь королевской семьи, сместилась за последние десятилетия.