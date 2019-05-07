Зеленский назвал свои приоритеты 

Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что является его приоритетом в политике. Об этом сообщает УНИАН.
Как отмечается, Зеленский заявил об этом во время переговоров с комиссаром Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом.
"Наш приоритет — не борьба с коррупцией, а победа над ней", — заявил Зеленский.
Он добавил, что также будет стремиться к демонополизации в энергетике и деолигархизации в СМИ.
Ранее еврокомиссар рассказал об ожиданиях от Зеленского.