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В ЛНР заявили, что к линии соприкосновения прибыли снайперы из Латвии 

РИА Новости + ещё 1 15 минут назад
Фото: Reuters
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала снайперов из Латвии у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в среду журналистам офицер пресс-службы ведомства Иван Филипоненко.
"В район населенного пункта Желобок отмечено прибытие разведгруппы в составе шести человек, а также трех снайперских пар, предположительно, выходцев из Латвии", — сказал Филипоненко.
По данным ведомства, прибывшие группы занимаются оценкой обстановки в зоне ответственности 54 механизированной бригады ВС Украины.
"Задачей групп, предположительно, является проведение диверсий в канун празднования Дня Победы", — добавил офицер пресс-службы Народной милиции.
Он заявил, что украинское командование продолжает осуществлять попытки по дестабилизации обстановки в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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В мире , Латвия
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