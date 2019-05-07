В Германии насчитали миллионы неграмотных

Германии насчитали 6,2 миллиона человек, испытывающих трудности в понимании текста на немецком языке. Об этом сообщает газета Die Zeit.

По результатам проведенного в 2018 году исследования, в общей сложности у 7,3 процента говорящих по-немецки взрослых слабо развиты навыки чтения и письма. Они могут прочитать и написать отдельные предложения, но не способны воспринять целый текст.

Более чем у каждого пятого из указанных немцев нет школьного образования, а свыше 40 процентов имеют лишь начальное. Несмотря на это, 62,3 процента из них трудоустроены.

Почти половина из людей с выявленными трудностями — 2,9 миллиона — имеют мигрантские корни. Среди них 78 процентов способны писать, читать и понимать связный текст на каком-либо другом языке.

Сообщается, что в целом число совершеннолетних с низкими навыками чтения и письма уменьшилось — в 2011 году их было 7,5 миллиона. С 13,4 до 10,6 миллиона человек уменьшилась и доля тех, кто способен понимать текст, но плохо читает и пишет с большим количеством ошибок.

По словам министра образования ФРГ Ани Карличек, общество и государство должны оказывать таким людям поддержку. Она отметила, что взрослые преодолевают подобные проблемы с большими затруднениями, чем дети.

Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. Некоторые страны выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов. В то же время Германия старалась принять максимум граждан других государств, в страну с тех пор перебралось свыше 1,5 миллиона человек.