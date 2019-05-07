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На Украине избрали главу антикоррупционного суда 

RT на русском 49 минут назад
Фото: Reuters
Бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда Украины, передают «Украинские новости».
Сообщается, что она получила 23 голоса при минимально необходимых 20, в то время как за её конкурента проголосовали 10 человек.
Как отмечает агентство, во время конкурса Танасевич набрала наибольшее количество баллов и показала лучший результат среди претендентов.
В феврале бывшего прокурора Алексея Жукова назначили временно исполняющим обязанности руководителя аппарата антикоррупционного суда. Его задача состояла в обеспечении начала работы новой инстанции.
Её создание являлось одним из требований Международного валютного фонда для продолжения кредитования Украины.
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В мире , Украина , Алексей Жуков , Международный валютный фонд
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