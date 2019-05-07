На Украине избрали главу антикоррупционного суда

Бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда Украины , передают «Украинские новости».

Сообщается, что она получила 23 голоса при минимально необходимых 20, в то время как за её конкурента проголосовали 10 человек.

Как отмечает агентство, во время конкурса Танасевич набрала наибольшее количество баллов и показала лучший результат среди претендентов.

В феврале бывшего прокурора Алексея Жукова назначили временно исполняющим обязанности руководителя аппарата антикоррупционного суда. Его задача состояла в обеспечении начала работы новой инстанции.