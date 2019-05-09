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Британия, Франция и ФРГ сделали заявление о санкциях США против Ирана 

Газета.Ru + ещё 17 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Великобритания, Германия и Франция осудили новые санкции США против Ирана, которые были связаны с выходом страны из ядерной сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст совместного заявления государств.
"Мы сожалеем о введении новых санкций США против Ирана, последовавшем за их выходом из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий. — «Газета.Ru»)", — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майкл Помпео призвал Запад поддержать санкции против Ирана.
Американский президент Дональд Трамп накануне подписал исполнительный указ, который вводит санкционные ограничения в отношении добычи и производства металлов в Иране.
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В мире , Европа , Конфликты , Латинская Америка , Оружие , США , cанкции , санкции Иран , Дональд Трамп , Газета.Ru , Германия , Иран , Великобритания , Франция
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