Стала известна роль нового главы армии Украины в Донбассе в «дебальцевском котле»

Действия генерал-лейтенанта Александра Сирского, назначенного новым командующим Операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе, в феврале 2015 года стали одной из причин образования «дебальцевского котла». Таким мнением поделился бывший участник антитеррористической операции (АТО, бывшее название ООС) Евгений Шевченко на своей странице в Facebook во вторник, 7 мая.

По его словам, окружение произошло во многом благодаря тому, что за несколько часов до этого Сирский, занимавший на тот момент должность начальника штаба сил АТО, приказал вывести с занимаемых позиций все украинские подразделения, державшие оборону в районе действий.

Шевченко также заявил об ошибках Сирского в ходе попыток разблокировать украинские войска. В частности, он указал на отсутствие в ходе штурма поддержки разведки и артиллерии, потерю двух танков, а также на отсрочку повторного штурма на трое суток.

«В штурме принимали участие многочисленные подразделения из разных бригад, и они даже не имели связи между собой! Следствием такой позорной халатности и бездарного планирования операции стала пустая гибель многих замечательных людей и отважных защитников», — подытожил автор записи.

В заключение Шевченко возмутился тем, что подобные факты «бездействия в критические моменты битвы» до сих пор не представлены суду в рамках уголовного производства — военная прокуратура расследует обстоятельства событий уже в течение четырех лет. Он также выразил надежду, что при избранном президенте Украины Владимире Зеленском все виновные будут наказаны.

6 мая стало известно о том, что действующий президент Украины Петр Порошенко назначил новым командующим ООС Сирского.

«Он прошел все командные должности, от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба ВСУ», — сообщил глава государства.

Он пожелал Сирскому умело применить свой военный опыт во имя Украины и украинского народа.

Дебальцевский котел — эпизод боевых действий в Донбассе, когда подконтрольные Киеву войска попали в одно из самых длительных окружений. В середине февраля 2015 года в Дебальцево оказались заблокированы от трех до восьми тысяч бойцов Вооруженных сил Украины. По официальным данным Киева, в ходе операции погибли 66 военных, еще около 300 получили ранения. Дебальцево до сих пор находится под контролем самопровозглашенных республик Донбасса.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014-го, после того как киевские власти объявили о старте АТО — так в Киеве называли попытку силового подавления протестов в регионе. Она была завершена в феврале 2018-го — ей на смену пришла ООС под командованием ВСУ.