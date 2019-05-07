Указ Путина: Украина анонсировала действенный ответ Кремлю

Климкин заявил о подготовке ответа на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Путин заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

"Мы готовим действенный ответ Кремлю. Он будет одновременно системным и асимметричным. Пока не буду раскрывать наши конкретные шаги. Пусть это станет сюрпризом", — написал Климкин в колонке для издания "Украинская правда", опубликованной во вторник.

Глава МИД Украины добавил, что обратился к министрам иностранных дел государств G7, а также Европейскому союзу и других партнерам с призывом ввести новые санкции против России.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.