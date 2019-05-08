Зеленский встретился с главой МИД Канады 

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд на встрече в Киеве борьбу с коррупцией и минский формат урегулирования конфликта на востоке Украины, сообщает в среду пресс-служба Зеленского.
"Мы не хотим говорить о борьбе с коррупцией, мы хотим добиться победы над ней… У нас есть шанс для прекращения огня и возвращения Донбасса", — цитирует Зеленского его пресс-служба.
Со своей стороны Фриланд отметила, что современным политикам очень важно слушать своих граждан. Она также заверила, что Зеленский может рассчитывать на поддержку Канады на международной арене.
"Очень важно, что за вас проголосовала вся Украина. Демократическая Украина, где есть успешная экономика — это пример для всех стран постсоветского региона", — сказала Фриланд.