Зеленский встретился с главой МИД Канады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд на встрече в Киеве борьбу с коррупцией и минский формат урегулирования конфликта на востоке Украины, сообщает в среду пресс-служба Зеленского.

"Мы не хотим говорить о борьбе с коррупцией, мы хотим добиться победы над ней… У нас есть шанс для прекращения огня и возвращения Донбасса", — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Со своей стороны Фриланд отметила, что современным политикам очень важно слушать своих граждан. Она также заверила, что Зеленский может рассчитывать на поддержку Канады на международной арене.