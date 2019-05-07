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В Германии обиделись на Помпео 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 1 час назад
Фото: Reuters
Политики в ФРГ обиделись на госсекретаря США Майка Помпео из-за отмены запланированного на вторник визита в Берлин, предположив, что для Вашингтона Гренландия важнее Германии.
«Если он продолжит свой европейский визит в Гренландии, то это будет означать, что американцам Гренландия важнее Германии», — передает «Интерфакс» слова представителя «Свободной демократической партии», экс-зампреда Европарламента Александра Ламбсдорфа.
Он назвал «в высшей степени необычной» такую отмену визита.
«Отмена встречи с Меркель имеет особый вес: с точки зрения протокола глава МИД США находится с ней на разном уровне. Так что это особый жест в ситуации, когда канцлер готова принять министра иностранных дел», — пишет газета Rheinische Post.
«Даже если у отказа были непреодолимые причины, он, к сожалению, соответствует нынешнему климату в отношениях между обоими правительствами», — заявил в свою очередь председатель международного комитета бундестага Норберт Реттген.
Ранее стало известно, что Майк Помпео неожиданно отменил запланированный на вторник, 7 мая, официальный визит в Берлин. В столице Германии он должен был встретиться с канцлером Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом.
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В мире , Ангела Меркель , Норберт Реттген , Бундестаг , МИД , Интерфакс , США
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