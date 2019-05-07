В Германии обиделись на Помпео

Политики в ФРГ обиделись на госсекретаря США Майка Помпео из-за отмены запланированного на вторник визита в Берлин, предположив, что для Вашингтона Гренландия важнее Германии.

«Если он продолжит свой европейский визит в Гренландии, то это будет означать, что американцам Гренландия важнее Германии», — передает «Интерфакс» слова представителя «Свободной демократической партии», экс-зампреда Европарламента Александра Ламбсдорфа.

Он назвал «в высшей степени необычной» такую отмену визита.

«Отмена встречи с Меркель имеет особый вес: с точки зрения протокола глава МИД США находится с ней на разном уровне. Так что это особый жест в ситуации, когда канцлер готова принять министра иностранных дел», — пишет газета Rheinische Post.

Норберт Реттген. «Даже если у отказа были непреодолимые причины, он, к сожалению, соответствует нынешнему климату в отношениях между обоими правительствами», — заявил в свою очередь председатель международного комитета бундестага

Ранее стало известно, что Майк Помпео неожиданно отменил запланированный на вторник, 7 мая, официальный визит в Берлин. В столице Германии он должен был встретиться с канцлером Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом.