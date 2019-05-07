Порошенко объяснил неявку на допрос об убийствах на Майдане

«С сегодняшнего дня, наконец, Верховный суд будет работать практически в полном составе. Для меня и как президента, и как гражданина важным и принципиальным был и есть баланс независимости и ответственности в высшей судебной инстанции», — сказал глава государства.

Порошенко должны были допросить 7 мая по делу о гибели людей во время акций протеста на Майдане в 2014 году, однако он в Генпрокуратуру не явился. Кроме того, он до сих пор не подписал протокол своего допроса от 18 ноября 2016 года. Это не позволяет приобщить показания Порошенко к делу.

В Генпрокуратуре заявили, что намерены вновь вызвать президента на допрос.