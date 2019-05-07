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Порошенко объяснил неявку на допрос об убийствах на Майдане 

Lenta.ru 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру, потому что в это время утверждал новых членов Верховного суда. Видеозапись с церемонии утверждения опубликована в Facebook-аккаунте Порошенко.
«С сегодняшнего дня, наконец, Верховный суд будет работать практически в полном составе. Для меня и как президента, и как гражданина важным и принципиальным был и есть баланс независимости и ответственности в высшей судебной инстанции», — сказал глава государства.
Порошенко должны были допросить 7 мая по делу о гибели людей во время акций протеста на Майдане в 2014 году, однако он в Генпрокуратуру не явился. Кроме того, он до сих пор не подписал протокол своего допроса от 18 ноября 2016 года. Это не позволяет приобщить показания Порошенко к делу.
В Генпрокуратуре заявили, что намерены вновь вызвать президента на допрос.
21 ноября 2013 года Правительство Украины приостановило подписание соглашения с Евросоюзом, после чего на площади Независимости (майдане Незалежности) в Киеве начались акции протеста. В результате столкновений погибли более 100 человек, большинство из которых стали жертвами снайперов. Сторонники Евромайдана и власти Украины связывают действия снайперов с бывшим президентом страны Виктором Януковичем, однако спустя почти пять лет расследования его вина в суде не доказана.
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В мире , Видео , Украина , Виктор Янукович , Петр Порошенко , ЕС , Генпрокуратура РФ , Правительство Украины
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