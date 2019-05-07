Глава МИД Канады выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

Перед своим выступлением на 11-й министерской встрече Арктического совета Фриланд обратилась к главе МИД РФ Сергею Лаврову

"Сергей Викторович, позвольте мне выразить от Канады глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших в трагической авиааварии в московском аэропорту Шереметьево. Желаю скорейшего выздоровления всем", — сказала Фриланд по-русски.

У Фриланд имеются украинские корни. Ее мать Галина Хомяк родилась в украинской семье в послевоенной Германии.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" , следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Подмосковье наблюдалась гроза.

По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

Следователи рассматривают различные версии ЧП с самолетом. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.