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Глава МИД Канады выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: AP Photo
Глава МИД Канады Христя Фриланд по-русски выразила соболезнования в связи с крушением самолета в аэропорту Шереметьево в Москве.
Перед своим выступлением на 11-й министерской встрече Арктического совета Фриланд обратилась к главе МИД РФ Сергею Лаврову.
"Сергей Викторович, позвольте мне выразить от Канады глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших в трагической авиааварии в московском аэропорту Шереметьево. Желаю скорейшего выздоровления всем", — сказала Фриланд по-русски.
У Фриланд имеются украинские корни. Ее мать Галина Хомяк родилась в украинской семье в послевоенной Германии.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Подмосковье наблюдалась гроза.
По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.
Следователи рассматривают различные версии ЧП с самолетом. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.
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В мире , Сергей Лавров , МИД , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Канада , Москва
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