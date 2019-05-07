Памела Андерсон посетила Джулиана Ассанжа в тюрьме

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не совершал насильственных действий, а потому не заслуживает столь сурового наказания в виде заключения в тюрьму усиленного режима. Об этом во вторник заявила актриса Памела Андерсон , которая посетила Ассанжа в тюрьме "Белмарш" на юго-востоке Лондона, информирует газета The Sun.

"Он не заслуживает того, чтобы находиться в тюрьме усиленного режима, поскольку он не совершал насильственных действий. Он невинный человек", — сказала актриса, указав, что Ассанж отрезан от общения с внешним миром и не в состоянии поговорить даже со своими детьми.

"Он хороший человек, невероятная личность. Я люблю его, не могу представить, через что он прошел", — отметила Андерсон. "Нам необходимо спасти ему жизнь", — добавила она.