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Памела Андерсон посетила Джулиана Ассанжа в тюрьме 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не совершал насильственных действий, а потому не заслуживает столь сурового наказания в виде заключения в тюрьму усиленного режима. Об этом во вторник заявила актриса Памела Андерсон, которая посетила Ассанжа в тюрьме "Белмарш" на юго-востоке Лондона, информирует газета The Sun.
"Он не заслуживает того, чтобы находиться в тюрьме усиленного режима, поскольку он не совершал насильственных действий. Он невинный человек", — сказала актриса, указав, что Ассанж отрезан от общения с внешним миром и не в состоянии поговорить даже со своими детьми.
"Он хороший человек, невероятная личность. Я люблю его, не могу представить, через что он прошел", — отметила Андерсон. "Нам необходимо спасти ему жизнь", — добавила она.
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В мире , Памела Андерсон , Джулиан Ассанж , Wikileaks
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