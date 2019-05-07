Немецкий журналист назвал американские авианосцы «стотысячетонным блефом»

Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер усомнился в способности США проецировать силу с помощью авианосца, который Вашингтон решил направить к берегам Ирана

О планах отправить в Персидский залив авианосец “ Авраам Линкольн ” и бомбардировщики ранее заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон . По его словам, таким образом Вашингтон посылает «ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой».

Хемикер в своей статье задается вопросом, не является ли авианосная группа «стотысячетонным блефом».

"Хоть ударная мощь авианосной группы и американских бомбардировщиков и не вызывает сомнений, под вопросом, однако, — произведут ли вообще слова Болтона впечатление на Иран. И на то есть две причины", — отмечает автор статьи.

Во-первых, напоминает Хемикер, в прошлом уже были случаи, когда американские авианосцы "не переходили к делу после слов, сказанных правительством Трампа". Так, например, в апреле 2017 года, когда обострился северокорейский конфликт, глава Белого дома объявил, что авианосец США "Карл Винсон" будет направлен в Японское море. На самом же деле авианосная группа отправилась в противоположном направлении, чтобы принять участие в маневрах в Индийском океане.

Кроме того, продолжает журналист, присутствие американских авианосцев у берегов Ирана уже давно "не исключение, а правило". К тому же, по словам Хемикер, многое указывает на то, что "Авраам Линкольн" и так уже направлялся к Аравийскому полуострову.

Представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейван Хосрави, в свою очередь, заявил, что Тегеран сомневается, что США, отправив авианосец к берегам Ирана, захотят проверить возможности иранских вооруженных сил.

Очередное обострение американо-иранских отношений произошло после того, как Вашингтон объявил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, а Тегеран в ответ признал террористической организацией Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), а сами Соединенные Штаты "государством — спонсором терроризма".