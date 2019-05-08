Молдавия пригрозила актеру Мерзликину тюрьмой за незаконное пересечение границы с Украиной

Российскому актеру Андрею Мерзликину, сообщившему о незаконном пересечении молдавско-украинской границы, может грозить штраф в 2 тыс. долларов или лишение свободы на срок до двух лет, сообщила глава пресс-службы пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки.

«Если будет установлено, что он нарушил государственную границу, то актер будет наказан в соответствии с 362-й статьей Уголовного кодекса Молдавии, касающейся незаконного перехода госграницы. Эта статья предусматривает выплату штрафа в размере до 750 условных единиц (около 2000 долларов), неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 150 до 200 часов или лишение свободы на срок до двух лет», — сообщила в комментарии Новицки, передает РИА «Новости».

По ее словам, сотрудники погранполиции Молдавии изучат ситуацию, чтобы определить, действительно ли Мерзликин незаконно пересек границу республики.

Мерзликин, которому украинские власти запретили въезд на территорию страны, 5 мая написал на своей странице в Instagram, что во время визита в Молдавию пересек в поле государственную границу Украины. Позже актер удалил пост.