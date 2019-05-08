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En Son Haber (Турция): после томатов клубника тоже не пересекла российскую границу 

ИноСМИ + ещё 1 2 часа назад
Фото: © РИА Новости, Артем Житенев
«Россельхознадзор» запретил к ввозу в Россию 20,8 тонны клубники, доставленной из Турции. В турецкой ягоде было обнаружено опасное насекомое. Турецкие читатели издания En Son Haber согласны и сами съесть всю эту клубнику, но предупреждают Путина, чтобы их не злили: ведь так можно сказать, что и С-400 заржавели, и их надо бы вернуть обратно в Россию.
Российское агентство по контролю качества сельскохозяйственной продукции «Россельхознадзор» запретило к ввозу в Россию 20,8 тонны клубники, доставленной из Турции. В турецкой ягоде было обнаружено опасное насекомое.
В заявлении пресс-службы Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея сообщается, что госинспекторами управления была запрещена к ввозу в Россию партия клубники весом 20,8 тонны, поступившая из Турции, по причине выявления в ней вредителя под названием «западный калифорнийский цветочный трипс».
Клубника поступила в порт Туапсе морским путем. Насекомое под названием «западный калифорнийский цветочный трипс» входит в перечень карантинных объектов в России.
Наличие этого вредителя в турецкой продукции подтверждено заключением новороссийского филиала Всероссийского центра карантина растений. Зараженная продукция была возвращена экспортеру.

Турция будет дезинфицировать овощи и фрукты, экспортируемые в Россию

В Россельхознадзоре заявили, что обеспокоены снижением качества доставляемых из Турции овощей и фруктов, их несоответствием фитосанитарным требованиям.
В прошлом году сельскохозяйственные вредители, входящие в российский перечень карантинных объектов, были обнаружены в доставленных из Турции овощах и фруктах 1945 раз. К ввозу в страну было запрещено более 30 тысяч тонн продукции, признанной зараженной.

Комментарии читателей:

Alikhan: Нигде в мире подлость не срабатывает… Турки этого еще не поняли?
bucalı: Теперь пустят эту продукцию на наш рынок. Неужели не найдется кто-то в здравом уме, кто ее уничтожит?
beyaz clio'lu prens: Так вам и надо. В той стране, куда вы экспортируете, томаты, овощи дешевле, чем у нас…
Denetmen: А мы съедим, у нас же никто не проверяет.
kursat: Клубнику, томаты, которые не могут ввезти в Россию, потребляем мы.
galatasaray: kursat, не ври, возвращаемую продукцию уничтожают.
vay anaaam: Теперь эту клубнику скормят нам?
VATAN DELISI: Интересно, а у нас так же тщательно проверяют скот и сельскохозяйственную продукцию, которую покупают за рубежом? Или рассчитывают, что мы все съедим? Кроме того, что будет с возвращенной клубникой? Сегодня-завтра будут продавать на рынках, а мы — кормить этим наших детей?
Profz: А мы давайте не примем С-400, мол, вредитель «трампион»:-)
vatandaş: Мне очень интересно, что происходит с этой возвращаемой продукцией…
kendi halkını takanmı var: vatandaş, что происходит? Идет на внутренний рынок, ты ешь, я ем.
Kemal: Вы не проверяете, что отправляете?
isine dikkat edeceksin: Идиоты, даже клубнику нормально отправить не могут…
ALİ: Предлог… А мы из-за этого покупаем клубнику за восемь лир…
gerçekler böyle: Люди думают о своем народе, дай бог. У нас же травят свой народ, да еще и глядя прямо в глаза…
hh: За килограмм такой клубники мы платим десять лир:)
NUNU: Теперь клубника подешевеет.
sarı: Два месяца не ешьте клубнику…
kayseri: А мы вернем вам С-400, купим «Томагавки» (Tomahawk), не сердите нас.
Selim: Все здесь глубоко заняты уничижением своей страны. Каждое государство проверяет поступающую из-за границы продукцию. Думаете, Россия убирает с рынка зараженные томаты, выращенные ее производителями? Они спокойно могут поступать на рынок. Потому что местные томаты не проходят таможню.
ŞEYH-MUZ: Возвращайте, мы съедим.
Metinder: Отдайте эту клубнику Партии справедливости и развития, пусть едят.
mu: Сварите варенье.
Adana: Ну и ну… Отправляй, Путин, мы съедим. У нас уже выработался иммунитет к микробам.
net: Россия играет с нашими.
Goralı: Ну и пусть, а мы вернем их С-400 — они убивают людей и прочее.
Nazdoravya: Действительно, вернем им С-400, скажем, заржавели, хахаха.
sss: Запустят на внутренний рынок — не проблема, мы стойкий народ.
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В мире , Статьи , Россельхознадзор , Партия справедливости и развития , Краснодарский Край , Республика Адыгея , Туапсе , Турция
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