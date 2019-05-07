«Решится будущее Украины». Кто лишит Зеленского полномочий президента

Избранный президент Украины Владимир Зеленский торопится вступить в должность и уговаривает Верховную раду назначить инаугурацию на 19 мая. Депутаты же пытаются урезать полномочия главы государства и опасаются, что после принесения присяги Зеленский их попросту разгонит. О том, почему ближайший месяц может оказаться решающим для Украины, — в материале РИА Новости.

Избежать вакуума власти

Зеленский настаивал на дате 19 мая, встречаясь с лидерами фракций Верховной рады.

"Надеюсь, что народные депутаты поддержат наши предложения на своем заседании 14 мая, ведь нам нужно работать. В частности, и с парламентом", — написал он в фейсбуке.

И опубликовал копию своего письма спикеру парламента Андрею Парубию , в котором призывал "избежать вакуума власти в условиях внешней агрессии". Это было единственным аргументом в пользу того, чтобы поторопиться с инаугурацией.

К слову, на встречу с Зеленским, который вот-вот займет высший пост в государстве, пришли не все руководители фракций. Не было глав "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта", не явился и Олег Ляшко , лидер Радикальной партии. Он высказался в том смысле, что избранному президенту следует уважительнее относиться к ветерану политики. "Если Владимир захочет встретиться и посоветоваться — он знает мой телефон. Главная тема нашей будущей личной беседы — это не дата инаугурации. Вопрос, на самом деле второстепенный для украинцев!" — подчеркнул Ляшко.

В то же время действующий президент Петр Порошенко всячески показывает, что вопреки словам о "вакууме власти" держит руку на пульсе государства и исполняет свои обязанности. Более того, 3 мая — в тот же день, когда Зеленский торопил в письме Парубия назначить инаугурацию, Порошенко беседовал по телефону с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард . Обсуждали судьбу Приватбанка, который ранее принадлежал деловому партнеру Зеленского — бизнесмену Игорю Коломойскому.

Самому Порошенко в ближайшие дни предстоит явиться в Генеральную прокуратуру на допрос по делу о расстрелах на Майдане. Бюрократический аппарат чутко реагирует на смену главного лица в стране, как уже отмечал бывший заместитель главы администрации президента Украины юрист Андрей Портнов , не состоящий непосредственно в "команде Зе", но считающийся в медиа негласным консультантом по правовым вопросам. "Друзья, давайте начинать дискуссию, где с логистической точки зрения удобнее всего построить фильтрационный лагерь", — опубликовал он пост с хештегами "Порошенко" и "БПП" ("Блок Петра Порошенко"). О том, что сторонникам нынешнего президента может грозить уголовное преследование, говорили и политики. После избрания Зеленского эта перспектива все реальнее.

Самопомощь Зеленскому

Срок вступления в должность избранного президента — не просто вопрос статуса. Новому главе государства придется формировать собственную вертикаль власти, а в парламентско-президентской республике это не так просто. Ведь Рада утверждает главу кабмина, министров обороны и иностранных дел, Службы безопасности Украины (СБУ) и Национального банка. Депутаты имеют право объявить импичмент президенту, а спикер — подписывать за главу государства одобренные парламентом законы. Президент не может издавать некоторые указы без согласования с депутатами. В нынешней Раде конституционная коалиция во многом держится на "Блоке Петра Порошенко".

Словом, чтобы осуществлять хоть какие-то полномочия, Зеленский должен каким-то образом договариваться с враждебно настроенным парламентом. Или распустить его. Но это возможно не позже, чем за полгода до очередных выборов. Уже 27 мая Рада приобретет иммунитет, поэтому Зеленский и торопится.

Естественно, такая ситуация не устраивает депутатов парламентской коалиции. Едва победа Зеленского стала явной, фракция "Самопомощи" предложила законопроект, урезающий полномочия президента. Украинские СМИ заговорили о конституционном перевороте. Лидер "Самопомощи" Андрей Садовый оправдывался: "А если президент сошел с ума? У нас нет закона, где прописан процесс импичмента — спокойно, как это во всех нормальных демократиях. Мы не выбираем монарха с абсолютным правом управлять и не иметь за это никакой ответственности".

При этом Садовый утверждал, что закон призван помочь новому главе государства.

Впрочем, среди условных оппонентов Зеленского нет единства. Рассмотрение законопроекта даже в профильном комитете перенесли из-за отсутствия кворума. А вице-спикер Ирина Геращенко сообщила, что всегда выступала за сильную президентскую вертикаль. Потому что иначе "в украинских реалиях это будет парламентская "республика" пяти акционеров страны".

Затяжное противостояние

"Вопрос о дате инаугурации — знаковый, показывающий, в чьих руках политическая инициатива. Власть не дают, власть берут, — рассуждает в разговоре с РИА Новости украинский политтехнолог Андрей Золотарев . — Рада демонстрирует, что Зеленский ее продавить не может и что депутаты готовы к длительному, затяжному противостоянию с новым президентом. С другой стороны, Зеленскому не с руки идти на юридически сомнительный роспуск Рады. Да и это мало что даст — выборы пройдут по прежним правилам, в кресла депутатов сядут те же люди. Но сейчас на то, как поведет себя Зеленский, смотрят все: киевская политическая тусовка, начальники на местах".

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник полагает, что "решается вопрос даже не судьбы парламента, а всего политического цикла Украины на ближайшие пять лет".

"Если выборы будут досрочными и пройдут в августе, то парламентская коалиция будет де-факто пропрезидентской, а это изменит формат власти", — считает политолог.

С другой стороны, отмечает Бортник, новый президент может столкнуться с тем, что его оппоненты начнут приводить практику власти в соответствие с конституцией. "Когда говорят о "ползучем конституционном перевороте", то основания для этого есть: за последние пять лет президент расширил сферу своих полномочий явочным порядком. Инициатива "Самопомощи" о возвращении прав парламенту и правительству — это, конечно, попытка торговаться и давить на Зеленского. Но в целом этот законопроект ближе к той модели, которая заложена в конституции", — констатирует эксперт.