Президент Украины Пётр Порошенко, проигравший выборы, назвал свою цель, ради которой он остаётся в политике. Это курс Украины в ЕС и НАТО.
О своей миссии Порошенко заявил в Киеве во время акции «Первая минута мира», которая была приурочена к Дню памяти и примирения. Трансляцию акции вели местные телеканалы.
"Именно в том, чтобы защитить европейский и евроатлантический курс Украины, я вижу для себя главный смысл и мотивацию оставаться в политике и после того, как сложу свои полномочия", — сказал украинский лидер.
Ранее News.ru сообщал, что Украина будет продолжать развивать сотрудничество с НАТО и построение профессиональной армии без призыва. Об этом сообщил эксперт по вопросам безопасности и обороны, член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.