Порошенко обещает ввести Украину в ЕС и НАТО

О своей миссии Порошенко заявил в Киеве во время акции «Первая минута мира», которая была приурочена к Дню памяти и примирения. Трансляцию акции вели местные телеканалы.

"Именно в том, чтобы защитить европейский и евроатлантический курс Украины, я вижу для себя главный смысл и мотивацию оставаться в политике и после того, как сложу свои полномочия", — сказал украинский лидер.