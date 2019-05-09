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Порошенко обещает ввести Украину в ЕС и НАТО 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Пётр Порошенко, проигравший выборы, назвал свою цель, ради которой он остаётся в политике. Это курс Украины в ЕС и НАТО.
О своей миссии Порошенко заявил в Киеве во время акции «Первая минута мира», которая была приурочена к Дню памяти и примирения. Трансляцию акции вели местные телеканалы.
"Именно в том, чтобы защитить европейский и евроатлантический курс Украины, я вижу для себя главный смысл и мотивацию оставаться в политике и после того, как сложу свои полномочия", — сказал украинский лидер.
Ранее News.ru сообщал, что Украина будет продолжать развивать сотрудничество с НАТО и построение профессиональной армии без призыва. Об этом сообщил эксперт по вопросам безопасности и обороны, член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
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В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС , НАТО
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