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Британские читатели назвали героиней стюардессу, спасшую пассажиров SSJ-100 

РИА Новости 1 час назад
Британские издания Daily Mail и Metro написали о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при экстренной посадке в аэропорту Шереметьево. В частности, журналисты отметили действия бортпроводницы рейса Татьяны Касаткиной, которая вместе с другими членами экипажа спасала пассажиров из огня.
Многие комментаторы назвали Касаткину героиней, отметив ее профессионализм и выдержку.
"Какая героиня. И такая прекрасная", — написал Corbyn Hater.
"Эта стюардесса — герой", — отметил charm quark.
"Ты настоящий герой! Благодарим Вас за мужество, профессионализм и отвагу в спасении как можно большего количества пассажиров!", — указал Vanov.
"Какая героиня, она заслуживает награды", — считает Donkey Hotey.
"Храбрая и прекрасная", — отметил Luke.
"Татьяна, должно быть, спасла много жизней благодаря своей сообразительности", — предположил Bertiethelabrador, выразив также соболезнования родственникам погибших.
Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100, следовавшим из Москвы в Мурманск, произошла в воскресенье вечером. После 28 минут полета экипаж экстренно вернулся в Шереметьево.
Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При жесткой посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Потом огонь перекинулся на всю хвостовую часть воздушного судна. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб.
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В мире , Видео , Катастрофы , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
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