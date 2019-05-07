Британские читатели назвали героиней стюардессу, спасшую пассажиров SSJ-100

Британские издания Daily Mail и Metro написали о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" , который загорелся при экстренной посадке в аэропорту Шереметьево . В частности, журналисты отметили действия бортпроводницы рейса Татьяны Касаткиной, которая вместе с другими членами экипажа спасала пассажиров из огня.

Многие комментаторы назвали Касаткину героиней, отметив ее профессионализм и выдержку.

"Какая героиня. И такая прекрасная", — написал Corbyn Hater.

"Эта стюардесса — герой", — отметил charm quark.

"Ты настоящий герой! Благодарим Вас за мужество, профессионализм и отвагу в спасении как можно большего количества пассажиров!", — указал Vanov.

"Какая героиня, она заслуживает награды", — считает Donkey Hotey.

"Храбрая и прекрасная", — отметил Luke.

"Татьяна, должно быть, спасла много жизней благодаря своей сообразительности", — предположил Bertiethelabrador, выразив также соболезнования родственникам погибших.

Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100, следовавшим из Москвы в Мурманск, произошла в воскресенье вечером. После 28 минут полета экипаж экстренно вернулся в Шереметьево.

Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При жесткой посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Потом огонь перекинулся на всю хвостовую часть воздушного судна. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб.