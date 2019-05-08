Вице-президент США рассказал об исхудавших венесуэльцах

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что почти каждый житель Венесуэлы потерял в весе более девяти килограммов во время правления президента Николаса Мадуро . Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, раньше Боливарианская Республика была одной из самых богатых стран Западного полушария, однако сейчас большая часть местного населения живет в бедности, из-за чего плохо питается. Пенс указал на то, что венесуэльцы вместо банков грабят рестораны ради еды. Он также добавил, что за время президентства Мадуро «преступность, насилие и беззаконие распространились в этой стране».

Ранее венесуэльский президент призвал военных быть готовыми к обороне в случае вторжения США. Он заявил, что американская сторона ведет «нетрадиционную войну» с целью ослабить Венесуэлу, а разведслужбы США подкупают военных, чтобы разделить и разрушить вооруженные силы изнутри.

Лидер оппозиционных сил Хуан Гуайдо, признав провальной попытку свержения Мадуро, заявил, что открыт к предложению со стороны Вашингтона о начале военной интервенции в Венесуэлу.

30 апреля Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Политик заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.