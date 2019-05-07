Глава Минфина объяснил отказ раскрыть данные о налогах Трампа

Минфин США отказался предоставить конгрессу налоговые декларации Дональда Трампа . Глава ведомства Стивен Мнучин сообщил, что запрос "не имеет обоснованной законодательной цели". "Департамент не может выполнить вашу просьбу", — говорится в письме, направленном в комитет по налогам палаты представителей.

Напомним, в начале апреля демократы попросили Службу внутренних доходов предоставить налоговые декларации нынешнего президента США за период с 2013 по 2018 годы. Хозяин Белого дома сразу же заявил, что не намерен раскрывать сведения о своих налоговых отчислениях.