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Глава Минфина объяснил отказ раскрыть данные о налогах Трампа 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: EPA
Минфин США отказался предоставить конгрессу налоговые декларации Дональда Трампа. Глава ведомства Стивен Мнучин сообщил, что запрос "не имеет обоснованной законодательной цели". "Департамент не может выполнить вашу просьбу", — говорится в письме, направленном в комитет по налогам палаты представителей.
Напомним, в начале апреля демократы попросили Службу внутренних доходов предоставить налоговые декларации нынешнего президента США за период с 2013 по 2018 годы. Хозяин Белого дома сразу же заявил, что не намерен раскрывать сведения о своих налоговых отчислениях.
А исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни подчеркнул, что налоговая служба США (входит в Минфин) могла бы выдать эти документы, если бы у конгрессменов были на то веские причины.
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В мире , Дональд Трамп , Федеральная налоговая служба , Казначейство США , Минфин
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