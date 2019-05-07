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Госдеп внес ясность в сообщения об отзыве украинского посла 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Представитель Государственного департамента США подтвердил, что американский посоле на Украине Мари Йованович покинет свой пост в мае, передает ТАСС.
Представитель подчеркнул, что отзыв посла происходит в ранее запланированные сроки.
"Ее запланированная дата отъезда в мае совпадает со сменой президента на Украине", — добавили в Госдепе.
Ранее СМИ сообщили об отзыве посла США из Украины. По их данным, дипломат вернется в США 20 мая. 19 мая запланирована инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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В мире , Видео , Владимир Зеленский , Мари Йованович , Госдеп США , ИТАР-ТАСС
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