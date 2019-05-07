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Савченко поделилась ожиданиями от президентства Зеленского 

Lenta.ru + ещё 4 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко рассказала о важном шаге, который должен будет сделать избранный президент страны Владимир Зеленский. Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne.
По мнению Савченко, в первую очередь Зеленский должен будет защитить Украину от влияния извне. Она подчеркнула, что такое пока не удавалось ни одному президенту. «Поэтому нужно уходить от внешнего влияния, но не потерять при этом союзников. Для этого нужно иметь мудрость и хороших советников», — отметила Савченко.
Депутат отметила, что избранному президенту будет непросто выполнять обязанности, так как против него «будут задействованы все политтехнологии» для снижения рейтинга партии «Слуга народа». Партия не сможет собрать столько же поддержки, как сам Зеленский, однако «бороться за это стоит, если есть соответствующая идея», добавила она.
В апреле Савченко заявляла, что собирается поддерживать Владимира Зеленского. При этом, по некоторым вопросам депутат выразила готовность дискутировать с избранным президентом.
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В мире , Владимир Зеленский , Надежда Савченко , Верховная Рада
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