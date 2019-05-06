Савченко назвала своё требование к Зеленскому

«Я думаю, что Зеленскому предстоит трудный путь. И у меня к нему, как к президенту Украины, есть только некоторое требование. Во-первых, нужно защитить Украину от внешнего влияния, что пока не удавалось ни одному президенту, у нас всегда есть влияние Запада или Востока», — приводит РИА Новости слова Савченко.

Она отметила, что «нужно уходить от внешнего влияния, но не потерять при этом союзников».