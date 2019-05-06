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Савченко назвала своё требование к Зеленскому 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат украинской Верховной Рады Надежда Савченко заявила в эфире телеканала NewsOne, что избранный президент Украины Владимир Зеленский должен оградить страну от иностранного влияния.
«Я думаю, что Зеленскому предстоит трудный путь. И у меня к нему, как к президенту Украины, есть только некоторое требование. Во-первых, нужно защитить Украину от внешнего влияния, что пока не удавалось ни одному президенту, у нас всегда есть влияние Запада или Востока», — приводит РИА Новости слова Савченко.
Она отметила, что «нужно уходить от внешнего влияния, но не потерять при этом союзников».
«Для этого нужно иметь мудрость и хороших советников», — уточнила депутат.
Ранее Савченко сравнила нынешнего президента Украины Петра Порошенко с бывшим украинским лидером Виктором Януковичем.
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В мире , Конфликты , Украина , Виктор Янукович , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Надежда Савченко , Верховная Рада , РИА Новости
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