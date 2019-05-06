В бундестаге назвали условия снятия санкций с России

Условием снятия санкций с России является реализация минских соглашений, с этой целью должна быть продолжена работа в "нормандском формате", заявил журналистам в Берлине вице-президент бундестага Томас Оперман после встречи с делегацией Госдумы во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым

"Я считаю, что мы должны говорить о санкциях, которые разделяют нас. Я уверен, что есть возможность снять эти санкции на взаимной основе. Но предпосылкой для этого является то, что мы продолжим в "нормандском формате" переговоры о конфликте на востоке Украины и о реализации минских соглашений в интересах обеих сторон, при обеспечении защиты российского меньшинства на Украине и при полном уважении к государственной границе и суверенитету Украины", — сказал Оперман.

"Если мы достигнем такой договоренности, то я вижу возможность для снятия санкций обеими сторонами",

— добавил он, подчеркнув, что между ЕС и Россией "существуют значительные общие интересы", призвав к более тесному сотрудничеству между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.