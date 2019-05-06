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Штаб Зеленского назвал фейком призывы на митинги 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В штабе нового лидера Украины Владимира Зеленского опровергли информацию о том, что его представители собирают украинцев для участия в митингах.
Каждый день мы встречаем большое количество фейковых новостей, неофициальных аккаунтов и тому подобное. Говорим вам, что команда Зеленского или партия «Слуга народа» не собирает никаких митингов или встреч! Всю информацию мы предоставляем только в официальных обращениях и только на официальных страницах, — говорится в публикации штаба в Facebook.
Кроме того, жителей страны попросили не обращать внимание на подобные сообщения.
Ранее News.ru писал, что Зеленский передал управление своим бизнесом на время исполнения обязанностей главы государства своим друзьям и теперь уже бывшим коллегам.
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