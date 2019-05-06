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Помпео заявил, что доволен переговорами с Лавровым в Финляндии 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госсекретарь США Майкл Помпео высоко оценивает состоявшиеся в понедельник между ним и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым переговоры. Об этом глава внешнеполитического ведомства США сообщил по завершении встречи с российским коллегой, состоявшейся в рамках министерского заседания Арктического совета в Финляндии.
Как передает агентство Reuters, Помпео заявил, что у него с Лавровым состоялся хороший разговор.
Глава МИД России ранее отметил, что им с госсекретарем США удалось сделать неплохой шаг вперед в развитие телефонной беседы президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая прошла в пятницу по инициативе американской стороны.
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В мире , Политика , США , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Финляндия
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