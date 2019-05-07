Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израиль предупредил США о «заговоре» Ирана 

Российская Газета + ещё 1 57 минут назад
Израиль передал США разветданные касательно возможных провокаций Ирана в Персидском заливе. Согласно сообщению еврейского государства, Тегеран намеревается нанести ущерб американским интересам. Сведения были переданы в Белый дом.
"Температура в Иране повышается в связи с растущим давлением со стороны США", — пишет издание Axious со ссылкой на осведомленный источник. Информация стала одной из причин решения советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона направить ударную группу ВМС к берегам Ирана.
При этом Болтон подчеркивает, что его страна не стремится к войне с иранским режимом, но "готова ответить на любое нападение, как со стороны связанных с Ираном организаций, так и со стороны Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск Ирана".
Между тем в Тегеране считают, что вероятность военного нападения США на позиции Ирана в Персидском заливе равна нулю. Власти страны отмечают, что Иран обладает серьезной военной мощью, которая способна противостоять любой внешней агрессии.
Напомним, Соединенные Штаты заявили о намерении направить ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования. Подчеркивается, что Вашингтон намерен послать ясный и однозначный сигнал Тегерану, что на любые покушения на интересы Соединенных Штатов или их союзников "будет дан бескомпромиссный ответ с точки зрения силы".
Российская Газета: последние новости
Глава Минфина объяснил отказ раскрыть данные о налогах Трампа Лавров: На встрече с Помпео речь шла о реальной политике В Госдуме оценили идею "обезлюдить Донбасс"
Комментарии1
В мире , Азия , Видео , Джон Болтон , Авраам Линкольн , Израиль , Иран , США , Тегеран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сажать или не сажать Superjet: кому решать?
«Крик души»: Захарова обратилась к россиянам из-за SSJ-10077
Названа приоритетная версия крушения SSJ-10043
Турцию и США решили отговорить от санкций из-за С-400
Раскрыта новая опасность изменения климата
Видео
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Ослушались бортпроводников: кто первым спасся из SSJ-100
Происшествия Катастрофы
Опубликован список пассажиров рокового рейса SSJ
Происшествия
Началась драка. Пассажир сделал признание после трагедии
Происшествия Катастрофы
Упала в обморок: на выступлении Порошенко случился инцидент
Украина В мире
Пока вы не уснули: обнародована причина трагедии в Шереметьево
В мире
Украинский депутат попал в Крым и сделал признание
В мире
Путину доложили о трагедии в Шереметьево
Политика
Избиение полицейскими жителей поселка попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение