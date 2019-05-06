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Новорожденного ребенка Меган Маркл сравнили с Елизаветой II 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Новорожденного ребенка герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри сравнили с королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Эксперт по истории монаршей семьи доктор Джонатан Спэнглер (Jonathan Spangler) отметил, что при рождении нынешняя королева так же, как и сын принца Гарри, была седьмой в очереди на престол. Как и новорожденный, она появилась на свет в семье второго по старшинству сына, поэтому никто не думал, что она когда-либо займет трон.
Однако, так как ее дядя Эдуард VIII отрекся от престола, на трон взошел ее отец Георг VI. После его смерти она унаследовала корону.
Тем не менее, историк не считает, что ребенок когда-либо взойдет на престол, если не произойдет «династический переворот».
Ребенку принца Гарри и Меган Маркл не придется просить разрешения королевы на брак — это должны делать только первые шесть наследников.
Мальчик появился на свет в понедельник, 6 мая. Его вес составил 3,3 килограмма. Отец ребенка, принц Гарри, сообщил, что он родился здоровым и чувствует себя «отлично», как и его мать.
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В мире , Елизавета II , Великобритания
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