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СМИ анонсировали уход посла США на Украине с должности 

Rambler News Service + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол США на Украине Мари Йованович 20 мая завершит свою работу в этой должности. Об этом ZN.UA рассказали американские дипломатические источники.
По их словам, Йованович уже «экстренно» отбыла в Вашингтон для консультаций. 11 мая она вернется на Украину, а затем, 20 мая, завершит работу в качестве посла и вернется в Вашингтон.
Издание отмечает, что до назначения нового посла его обязанности будет исполнять временный поверенный. Определение его кандидатуры еще не произошло.
Причины предстоящей смены американского посла на Украине не уточняются.
Мари Йованович была послом на Украине с августа 2016 года. На этом посту она сменила Джеффри Пайетта.
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