Пока вы не уснули: обнародована причина трагедии в Шереметьево

Пока вы не уснули: Названа причина гибели пассажиров SSJ

Трамп обрушил китайские биржи

Биржи Китая закрылись в понедельник падением на 5-7%, которое стало максимальным c февраля 2016 года, на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о намерении увеличить пошлины на ряд китайских товаров, свидетельствуют данные торгов.

Украинский депутат попал в Крым и сделал признание

Названа причина гибели большинства пассажиров SSJ

Большинство пассажиров, погибших в результате авиакатастрофы с участием лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево отравились продуктами горения.

На Украине призвали «обезлюдить» Донбасс

Депутат Верховной Рады Семен Семенченко призвал Украину «обезлюдить» Донбасс.

Доходы россиян преподнесли сюрприз

Динамика реальных располагаемых доходов населения преподнесла странный сюрприз , считают специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По их мнению, странностью стало как раз продолжающееся ускоренное падение доходов, для которого, как считают в ЦМАКПе, нет оснований.

Кого прокатят мимо ЧМ? Спорные позиции в сборной РФ

fhr.ru

8 мая штаб сборной России должен объявить состав национальной команды на чемпионат мира в Словакии. Все контрольные игры уже позади, больше никаких проверок не будет и уже можно оценить, кто из игроков точно попадёт в заявку (25 человек), а по каким кандидатам будет большое обсуждение

Россиян решили оставить без яиц

Крупнейшему производителю яиц в России, АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», угрожает банкротство . Соответствующее заявление подало ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» (ККХП).

Вспышка, хлопок: командир SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

В сгоревший «Сухой Суперджет 100» ударила молния , а пожар начался после посадки.

Познер заговорил о собственной смерти

Телеведущий Владимир Познер, отвечая на вопрос о том, как страна оставила след в его сердце, рассказал, что прописал в завещании , чтобы его прах был развеян над французской столицей.

Худшее утро в жизни Кокорина и Мамаева. Как все было