Пополнение в королевской семье. Что нужно знать о первенце принца Гарри и Меган Маркл

"Я очень рад сообщить, что сегодня утром у нас с Меган родился мальчик, очень здоровый мальчик", — сообщил принц Гарри 6 мая.

О рождении ребенка было объявлено через Instagram

Одновременно было распространено официальное сообщение Букингемского дворца. "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская благополучно родила сына в 05:26 (07:26 мск — прим. ТАСС) этим утром Герцог Сассекский присутствовал при рождении", — сказано в сообщении. Роды прошли на территории королевского поместья Фрогмор, примыкающего к территории Виндзорского замка, куда в начале апреля пара переехала в ожидании первенца.

Имя ему еще не выбрали

"Это был самый потрясающий опыт, который я мог только представить. Как женщины делают то, что делают, — это за гранью понимания. Но мы оба в абсолютном восторге", — поделился принц с журналистами.

По словам Гарри, ребенок появился чуть позже запланированного срока, поэтому у них с Меган было больше времени подумать над именем. Но окончательный выбор они пока не сделали.

Показать ребенка миру Гарри пообещал через два дня.

"За этого малыша я готов умереть. Я на седьмом небе от счастья", — добавил он.

Пол ребенка стал сюрпризом

Гарри и Меган приняли решение не спрашивать у докторов, кто у них родится — мальчик или девочка. Поэтому, как и весь остальной мир, они узнали об этом только сегодня. Даже детскую комнату во Фрогморе они сделали гендерно-нейтральной.

Гарри и Меган не хотели объявлять о рождении первенца

Как писала ранее газета The Daily Mail, Маркл возражала против того, чтобы рожать в одном из родильных домов, а затем показать по выходе из больницы общественности своего ребенка. Так сделали год назад герцогиня Кембриджская Кэтрин ( Кейт Миддлтон ) и ее супруг, старший сын наследника британского трона принц Уильям . Покидая больницу святой Марии в лондонском районе Паддингтон, где ранее на свет появился их третий ребенок, мальчик, (пятый в очереди престолонаследия), они по традиции ненадолго остановились на крыльце родильного отделения.

Кроме того, Гарри и Маркл якобы не собирались объявлять сразу же о появлении первенца. Это было оценено экспертами, которые занимаются изучением королевской семьи, как отход от установленных правил. Однако в конце концов пара, по-видимому, приняла решение не нарушать традиции.

Мальчик будет седьмым в очереди наследования британского трона

Сын Гарри и Меган встанет в очередь после принца Уэльского Чарльза, своего дяди принца Уильяма и его детей: Джорджа (2013), Шарлотты (2015) и Луи (2017), — а также после своего отца, принца Гарри. 93-летний монарх Елизавета II стала прабабушкой в восьмой раз.

Ребенок появился спустя год после свадьбы

Церемония бракосочетания Гарри и Меган состоялась 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. О беременности Кенсингтонский дворец сообщил в октябре.

Вскоре после рождения первенца Гарри и Меган могут отправиться в Африку

"Обсуждения находятся на ранней стадии, но план состоит в том, чтобы найти новый способ выражения мягкой власти [принца Гарри и Меган Маркл], наиболее вероятно в Африке", — сообщал ранее источник The Sunday Times.

Согласно его информации, во дворце разработали проект, по которому герцогу и герцогине Сассекским будет поручена международная работа, соединяющая в себе благотворительность и представление монархии за рубежом. Автором инициативы выступил британский дипломат и специальный советник братьев Уильяма и Гарри по конституционным и международным вопросам Дэвид Мэннинг.

Окончательное решение о переезде супружеской пары будет принято не ранее 2020 года. В качестве возможных стран пребывания королевской четы рассматриваются ЮАР и Малави.