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Daily Telegraph сообщила о тайных переговорах Терезы Мэй по новому референдуму 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела тайные переговоры по поводу возможности проведения второго референдума с вынесением вопроса о выходе страны из Европейского союза, сообщила газета Daily Telegraph.
Британский премьер со своими помощниками и кабинетом министров пыталась спланировать сценарий на случай, если правительство страны не сможет предотвратить парламентское голосование по второму референдуму.
Обсуждение состоялось в преддверии встречи консерваторов с лейбористами на этой неделе.
Лейборист Джон Макдоннелл отметил в интервью, что в таком случае любая сделка по Brexit может быть вынесена на общенародное голосование.
Ранее сообщалось, что Терезу Мэй вновь призвали уйти в отставку из-за провала Brexit.
Изначально дата выхода страны из ЕС была запланирована на 29 марта, однако позже перенесена из-за отсутствия компромисса внутри правительства.
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В мире , Европа , Тереза Мэй , ЕС , Лейбористская партия , Daily Telegraph , Великобритания
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