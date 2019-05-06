Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела тайные переговоры по поводу возможности проведения второго референдума с вынесением вопроса о выходе страны из Европейского союза, сообщила газета Daily Telegraph.
Британский премьер со своими помощниками и кабинетом министров пыталась спланировать сценарий на случай, если правительство страны не сможет предотвратить парламентское голосование по второму референдуму.
Обсуждение состоялось в преддверии встречи консерваторов с лейбористами на этой неделе.
Лейборист Джон Макдоннелл отметил в интервью, что в таком случае любая сделка по Brexit может быть вынесена на общенародное голосование.
Ранее сообщалось, что Терезу Мэй вновь призвали уйти в отставку из-за провала Brexit.
Изначально дата выхода страны из ЕС была запланирована на 29 марта, однако позже перенесена из-за отсутствия компромисса внутри правительства.