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Могила Человека-слона обнаружена в Лондоне 

News.ru 2 часа назад
Фото: Кинопоиск
Безымянная могила, которая может принадлежать Джозефу Меррику, обнаружена в восточной части британской столицы. Мужчина родился с серьезными деформациями скелета и мягких тканей головы, спины и правой руки, из-за которых его прозвали Человеком-слоном.
Его скелет находится на хранении в Королевской больнице в Лондоне с момента смерти в 1890 году, сообщает BBC. Однако автор биографии Меррика Джо Вигор-Мунговин уверена, что нашла место захоронения мягких тканей мужчины.
Она отметила, что несколько недель занималась поиском этого места. По её словам, судьба останков не отслеживалась из-за количества используемых в то время кладбищ.
Власти сказали, что можно сделать небольшую мемориальную доску, чтобы отметить место, и это было бы замечательно, — подчеркнула она.
Ранее News.ru сообщал, что археологи нашли в центре Москвы древнюю могильную плиту. Фрагмент белокаменного надгробия обнаружен в Старопанском переулке. Находка датируется XVI–XVII веками. Артефакт относится к расположенному поблизости некрополю церкви Космы и Дамиана в Старых Панех. Предполагается, что плита была установлена на могиле богатого горожанина, который, вероятно, являлся прихожанином храма.
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