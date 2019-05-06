Могила Человека-слона обнаружена в Лондоне

Безымянная могила, которая может принадлежать Джозефу Меррику, обнаружена в восточной части британской столицы. Мужчина родился с серьезными деформациями скелета и мягких тканей головы, спины и правой руки, из-за которых его прозвали Человеком-слоном.

Его скелет находится на хранении в Королевской больнице в Лондоне с момента смерти в 1890 году, сообщает BBC. Однако автор биографии Меррика Джо Вигор-Мунговин уверена, что нашла место захоронения мягких тканей мужчины.

Она отметила, что несколько недель занималась поиском этого места. По её словам, судьба останков не отслеживалась из-за количества используемых в то время кладбищ.

Власти сказали, что можно сделать небольшую мемориальную доску, чтобы отметить место, и это было бы замечательно, — подчеркнула она.

Ранее News.ru сообщал, что археологи нашли в центре Москвы древнюю могильную плиту. Фрагмент белокаменного надгробия обнаружен в Старопанском переулке. Находка датируется XVI–XVII веками. Артефакт относится к расположенному поблизости некрополю церкви Космы и Дамиана в Старых Панех. Предполагается, что плита была установлена на могиле богатого горожанина, который, вероятно, являлся прихожанином храма.