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Саакашвили рассказал, чем займется на Украине 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили рассказал, почему хочет вернуться на украинскую территорию. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Белсат".
По словам Саакашвили, он собирается вернуться в страну, поскольку был незаконно лишен украинского гражданства. Он заметил, что вопрос о его возвращении в политику будут решать украинцы.
"Я хочу быть, во-первых, среди своих друзей в Киеве. Во-вторых, мне кажется, что сейчас придет огромное поколение новых людей в украинскую политику, молодежь", — сказал Саакашвили.
Он добавил, что молодым людям нужны подготовка и консультации. Кроме того, им нужно читать лекции.
Ранее Саакашвили отреагировал на слова Путина о гражданстве.
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В мире , Конфликты , Украина , Михаил Саакашвили , Грузия
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