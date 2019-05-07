Помпео оценил переговоры с Лавровым

Встреча между политиками состоялась в рамках министерского заседания Арктического совета в финском городе Рованиеми

«Это был хороший разговор. Мы затронули широкий спектр вопросов», — заявил Помпео.

Вместе с тем, по словам американского госсекретаря, во время переговоров они с Лавровым попытались определить сферы, где Россия и США могли бы продвинуться вперед. В то же время Помпео подчеркнул, что интересы у обеих стран якобы разные.

«Присутствовало желание начать находить пути, на которых мы можем добиться настоящего прогресса в тех областях, в которых наши (российские и американские — прим. ред.) интересы совпадают, какими бы узкими те ни были», — цитирует его Reuters.

В заключение Помпео выразил надежду, что обеим сторонам удастся добиться поставленных целей.

Ранее сообщалось, что Лавров рассказал о беседе с госсекретарем США. Глава МИД РФ назвал диалог с американским коллегой хорошим и конструктивным.