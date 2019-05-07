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Помпео оценил переговоры с Лавровым 

ТК «Звезда» + ещё 35 50 минут назад
Фото: MFA Russia, globalookpress
Встреча между политиками состоялась в рамках министерского заседания Арктического совета в финском городе Рованиеми.
Американский госсекретарь Майкл Помпео высоко оценил прошедшие в понедельник, 6 мая, переговоры между ним и главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. С соответствующим заявлением глава внешнеполитического ведомства США выступил по завершении встречи с российским коллегой. Встреча между политиками состоялась в рамках министерского заседания Арктического совета в финском городе Рованиеми.
«Это был хороший разговор. Мы затронули широкий спектр вопросов», — заявил Помпео.
Вместе с тем, по словам американского госсекретаря, во время переговоров они с Лавровым попытались определить сферы, где Россия и США могли бы продвинуться вперед. В то же время Помпео подчеркнул, что интересы у обеих стран якобы разные.
«Присутствовало желание начать находить пути, на которых мы можем добиться настоящего прогресса в тех областях, в которых наши (российские и американские — прим. ред.) интересы совпадают, какими бы узкими те ни были», — цитирует его Reuters.
В заключение Помпео выразил надежду, что обеим сторонам удастся добиться поставленных целей.
Ранее сообщалось, что Лавров рассказал о беседе с госсекретарем США. Глава МИД РФ назвал диалог с американским коллегой хорошим и конструктивным.
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В мире , Политика , Сергей Лавров , МИД , Госдеп США , Reuters , Рованиеми
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