Зеленский попросил помощи у раввинов Украины

Избранный президент Владимир Зеленский попросил у Совета раввинов Украины помощи в развитии диалога с жителями Донбасса, передает РИА "Новости".

Зеленский заявил, что важно "не терять связь с этими людьми, потому что все они — украинцы, наши сограждане".

В свою очередь раввины пообещали поддержать политика и подарили ему эксклюзивное издание Торы.