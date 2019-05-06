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Зеленский попросил помощи у раввинов Украины 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Избранный президент Владимир Зеленский попросил у Совета раввинов Украины помощи в развитии диалога с жителями Донбасса, передает РИА "Новости".
Зеленский заявил, что важно "не терять связь с этими людьми, потому что все они — украинцы, наши сограждане".
В свою очередь раввины пообещали поддержать политика и подарили ему эксклюзивное издание Торы.
Ранее действующий президент Украины Петр Порошенко попросил своего преемника Владимира Зеленского не повторять ошибок предшественников и заботиться об армии.
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В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , РИА Новости
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