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Sky News: Британия решила защищать выборы от вмешательства других стран 

Газета.Ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Британские власти считают, что существует угроза вмешательства в избирательный процесс со стороны других государств и третьих "теневых" сторон и хотят на законодательном уровне защитить выборы, передает британский телеканал Sky News.
Министр Великобритании по делам конституции Кевин Фостер отметил, что оснований полагать, что предыдущие выборы в стране были дискредитированы — нет. Тем не менее они все равно нуждаются в защите, особенно в цифровую эру, считает чиновник.
В прошлом британские депутаты уже задавались тем, достаточно ли правительство сделало для расследования вмешательства в выборы в Великобритании. В частности, парламентарии требовали от властей расследования предполагаемого вмешательства России в референдум по вопросу Brexit (выходу страны из Европейского союза).
В частности, новые правила могут коснуться регламента пожертвований из-за рубежа, ужесточения требований при публикации агитационных материалов в сети, в том числе с требованием указывать авторство, а также запрет баллотироваться тем, кого признали виновным в насильственном поведении.
Соответствующий законопроект будет предложен позже в этом году, отмечается в материале.
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Комментарии
В мире , Кевин Фостер , ЕС , Sky News , Великобритания
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