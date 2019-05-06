Sky News: Британия решила защищать выборы от вмешательства других стран

Британские власти считают, что существует угроза вмешательства в избирательный процесс со стороны других государств и третьих "теневых" сторон и хотят на законодательном уровне защитить выборы, передает британский телеканал Sky News.

Министр Великобритании по делам конституции Кевин Фостер отметил, что оснований полагать, что предыдущие выборы в стране были дискредитированы — нет. Тем не менее они все равно нуждаются в защите, особенно в цифровую эру, считает чиновник.

В прошлом британские депутаты уже задавались тем, достаточно ли правительство сделало для расследования вмешательства в выборы в Великобритании. В частности, парламентарии требовали от властей расследования предполагаемого вмешательства России в референдум по вопросу Brexit (выходу страны из Европейского союза ).

В частности, новые правила могут коснуться регламента пожертвований из-за рубежа, ужесточения требований при публикации агитационных материалов в сети, в том числе с требованием указывать авторство, а также запрет баллотироваться тем, кого признали виновным в насильственном поведении.

Соответствующий законопроект будет предложен позже в этом году, отмечается в материале.