Франция выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево 

Париж выражает соболезнования в связи с инцидентом с пассажирским самолетом в московском аэропорту Шереметьево, заявил в ходе брифинга представитель МИД Франции.
"С большой грустью мы узнали о гибели четырех десятков человек при пожаре на самолете в московском аэропорту Шереметьево. Франция выражает соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желает выздоровления. Франция заверяет российские власти и народ в своей солидарности в этот болезненный момент", — отметил представитель внешнеполитического ведомства.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.