Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Франция выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: СК РФ
Париж выражает соболезнования в связи с инцидентом с пассажирским самолетом в московском аэропорту Шереметьево, заявил в ходе брифинга представитель МИД Франции.
"С большой грустью мы узнали о гибели четырех десятков человек при пожаре на самолете в московском аэропорту Шереметьево. Франция выражает соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желает выздоровления. Франция заверяет российские власти и народ в своей солидарности в этот болезненный момент", — отметил представитель внешнеполитического ведомства.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.
Последние новости
Названы версии авиакатастрофы в Шереметьево Очевидец рассказал, как спасали людей из самолета в Шереметьево Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100
Комментарии
В мире , Елена Марковская , МИД , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , СКР , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский отреагировал на катастрофу в Шереметьево218
Путину доложили о трагедии в Шереметьево10
Украинский депутат попал в Крым и сделал признание1
Мошенники попытались нажиться на трагедии в Шереметьево152
Названа причина гибели большинства пассажиров SSJ84
Видео
Путину доложили о трагедии в Шереметьево
Политика
Избиение полицейскими жителей поселка попало на видео
Происшествия
Мошенники попытались нажиться на трагедии в Шереметьево
Происшествия
Не успеваем в Венецию: Свиблову обвинили в цинизме из-за ЧП с SSJ
Происшествия
Названа причина гибели большинства пассажиров SSJ
Происшествия Катастрофы
Вспышка, хлопок: командир SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Катастрофы Пожары
Участок Елисеевского переулка перекроют 12 мая
Новости Москвы
Питерского депутата вновь заподозрили в курении марихуаны
Общество
ЧП в Пермском крае: На заводе «Азот» прогремел взрыв
Происшествия
Опубликовано видео работы следователей в Шереметьево
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение