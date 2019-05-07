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Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины 

Lenta.ru + ещё 23 1 час назад
Фото: РИА Новости
Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил с должности командующего Национальной гвардией страны Юрия Аллерова. Об этом сообщает ТАСС.
«Освободить Аллерова Юрия Владимировича от должности командующего Национальной гвардией Украины», — говорится в президентском указе.
6 мая стало известно о том, что Порошенко назначил новым командующим Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе Сирского.
«Он прошел все командные должности, от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба ВСУ», — сообщил глава государства.
Он пожелал Сирскому умело применить свой военный опыт во имя Украины и украинского народа.
Аллеров — советский и украинский военный, генерал-лейтенант, кавалер ордена Богдана Хмельницкого III степени. Нацгвардию он возглавил в декабре 2015 года. Ранее он занимал должность главного инспектора министерства обороны Украины.
Национальная гвардия Украины была воссоздана весной 2014 года, после смены власти в стране. Аналогичная структура существовала в 1990 годы. Ее сформировали на основе внутренних войск и представителей Самообороны Майдана. Бойцы Национальной гвардии принимали активное участие в боевых действиях на востоке страны.
Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014-го, после того как киевские власти объявили о старте АТО — так в Киеве называли попытку силового подавления протестов в регионе. Она была завершена в феврале 2018-го — ей на смену пришла ООС под командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Генштаб
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