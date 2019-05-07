Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев задумал запретить въезд иностранцам с георгиевскими лентами 

Lenta.ru + ещё 5 35 минут назад
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Иностранцам, пытающимся провести на территорию Украины георгиевские ленты, могут запретить въезд в страну. Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает РИА Новости.
«Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты на Украине — это правонарушение», — напомнили в пресс-службе ведомства. Пограничники добавили, что в последнее время участились случаи провоза иностранцами символической ленты, в связи с чем таким гражданам отказывают во въезде сроком на три года.
В ноябре 2018-го украинские пограничники не пустили в страну россиянина из-за георгиевской ленточки на его чемодане. Ему также запретили посещать страну в течение ближайших трех лет.
Запрет на использование георгиевской ленты и признание ее антиукраинской символикой вступил в силу 15 июня 2017 года. За ее ношение предусмотрен штраф от 850 до 2550 гривен (1860-5600 рублей). Если же в демонстрации символа уличат повторно, то заплатить придется уже от 2550 до 5100 гривен (до 11 200 рублей) или отправиться на административный арест до 15 суток.
Ленту разрешено демонстрировать лишь в документах советского периода, в экспозициях музеев и частных коллекций, в библиотечных фондах и в разного рода учебных пособиях. Она может быть элементом надгробного сооружения и выступать объектом антикварной торговли.
Последние новости
По Москве прокатилась волна сообщений о минировании Появились первые данные по расследованию авиакатастрофы в Шереметьево Меган Маркл родила мальчика
Комментарии5
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США раскрыли «реальные» траты России на оборону4
«Это ложь»: о багаже в сгоревшем SSJ-1006
«Я должна была лететь этим рейсом»
В Шереметьево открестились от скандального видео9
Серьезные повреждения: что с «черным ящиком» из SSJ81
Видео
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Ослушались бортпроводников: кто первым спасся из SSJ-100
Происшествия Катастрофы
Опубликован список пассажиров рокового рейса SSJ
Происшествия
Началась драка. Пассажир сделал признание после трагедии
Происшествия Катастрофы
Упала в обморок: на выступлении Порошенко случился инцидент
Украина В мире
Пока вы не уснули: обнародована причина трагедии в Шереметьево
В мире
Украинский депутат попал в Крым и сделал признание
В мире
Путину доложили о трагедии в Шереметьево
Политика
Избиение полицейскими жителей поселка попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение