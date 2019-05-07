Киев задумал запретить въезд иностранцам с георгиевскими лентами

Иностранцам, пытающимся провести на территорию Украины георгиевские ленты, могут запретить въезд в страну. Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает РИА Новости.

«Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты на Украине — это правонарушение», — напомнили в пресс-службе ведомства. Пограничники добавили, что в последнее время участились случаи провоза иностранцами символической ленты, в связи с чем таким гражданам отказывают во въезде сроком на три года.

В ноябре 2018-го украинские пограничники не пустили в страну россиянина из-за георгиевской ленточки на его чемодане. Ему также запретили посещать страну в течение ближайших трех лет.

Запрет на использование георгиевской ленты и признание ее антиукраинской символикой вступил в силу 15 июня 2017 года. За ее ношение предусмотрен штраф от 850 до 2550 гривен (1860-5600 рублей). Если же в демонстрации символа уличат повторно, то заплатить придется уже от 2550 до 5100 гривен (до 11 200 рублей) или отправиться на административный арест до 15 суток.

Ленту разрешено демонстрировать лишь в документах советского периода, в экспозициях музеев и частных коллекций, в библиотечных фондах и в разного рода учебных пособиях. Она может быть элементом надгробного сооружения и выступать объектом антикварной торговли.