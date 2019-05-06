Печальный факт об избранном президенте Украины Владимире Зеленском сообщил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович. Он заявил, что новый украинский лидер не сможет ничего сделать для установления мира или помощи экономике страны «при тех взглядах, которые он уже показывает». Рабинович добавил, что победа Зеленского над Порошенко — это «историческая роль», уже сыгранная новым президентом.
«При том окружении, которое у него есть, при тех взглядах, которые он уже показывает, он ничего не может сделать ни в отношении мира, ни в отношении экономики — это печально, но это факт», — заявил украинский парламентарий.
По словам Рабиновича, победа Зеленского над действующим президентом Украины Петром Порошенко — это уже сыгранная им «историческая роль». Теперь украинцы на выборах в Верховную Раду должны «выбрать тех, кто вернет страну в нормальное экономическое русло», подчеркнул депутат.
Парламентарий отметил, что голосовать на парламентских выборах нужно «прагматично и головой».
Как сообщает НСН, Вадим Рабинович еще до второго тура президентских выборов усомнился в возможностях Зеленского оказать серьезное влияние на украинскую политику.
«Если выбирают Зеленского, то принципиальных изменений не будет, сменится только элита», — подчеркнул он.
По его словам, новый президент не может создать коалицию и не добьется никакого успеха в парламенте. Кроме того, Рабинович сообщил, что новый глава государства не сможет изменить и того, что уже успело произойти в стране, поскольку он ограничен в полномочиях, а также не имеет свой слаженной команды.
5 мая глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что избранному украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо наладить взаимоотношения с российской стороной. По словам кума российского президента, хорошие отношения с Россией нужны Украине по разным причинам и первый шаг должен сделать именно избранных народом президент.
«Это Зеленский должен налаживать отношения, по разным причинам, и я могу привести массу аргументов в пользу этого, а не Москве думать, как это делать», — отметил Медведчук.
Владимир Зеленский, получивший во втором туре президентских выборов 73% голосов, к диалогу с Россией относится скептически. Избранный президент Украины посетовал, что у бывших «братских народов» осталось очень мало общего.
«Долго думал о «много общего» между Украиной и Россией. Реальность такова, что… из «общего» у нас осталось лишь одно — это государственная граница», — отметил политик в своем фейсбуке.
Он подчеркнул, что если Украине вернут контроль над каждым миллиметром с ее стороны, можно будет снова начать поиски «общего». Зеленский подчеркнул, что поиск компромисса возможен. «После любого „до свидания“ непременно наступает „добрый день“, — подытожил новый украинский лидер.
Президент России Владимир Путин со своим будущим коллегой не согласен — он считает русских и украинцев одним народом.
»Я много раз говорил, что украинцы и русские — братские народы, и даже более того. Я вообще считаю, что мы (русские и украинцы) по сути — один народ. Так что, если у нас будет общее гражданство, — и русские, и украинцы от этого только выиграют», — заявил российский лидер, комментируя подписанный им 24 апреля указ об упрощении процедуры выдачи российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
28 апреля Владимир Зеленский впервые после победы обратился к российскому лидеру Владимиру Путину. Свое мнение об отношениях стран он написал на фейсбуке. Он заявил, что готов к переговорам с Москвой.
Кроме того, политик выразил надежду, что Россия подтвердит свою готовность к диалогу на ближайшей встрече в нормандском формате.
«С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России», — отметил Зеленский.
По его словам, конкретным шагом на пути к нормализации отношений между странами может стать обмен граждан по принципу «всех на всех».
В Кремле тем временем заявили, что выстраивать отношения с новыми украинскими властями будут, исходя из фактический действий Киева. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин будет учитывать действия нового лидера Украины при определении вектора внешней политики.
«…именно на основании конкретных заявлений и действий [Зеленского] будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины», — отметил представитель российского лидера.