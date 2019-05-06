Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совет Европы выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости / СК РФ
Совет Европы направил соболезнования в связи с катастрофой самолета в московском аэропорту Шереметьево.
"Совет Европы выражает искренние соболезнования народу России в связи с трагической гибелью людей в результате аварийной посадки самолета в аэропорту Шереметьево в воскресенье", — говорится в поступившем в РИА Новости сообщении организации.
"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", — сказано в нем.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек.
Последние новости
Названы основные версии ЧП с самолетом в Шереметьево Очевидец рассказал, как спасали людей из самолета в Шереметьево Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100
В мире , Аэрофлот , Совет Европы , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мошенники попытались нажиться на трагедии в Шереметьево190
Названа причина гибели большинства пассажиров SSJ
Не успеваем в Венецию: Свиблову обвинили в цинизме из-за ЧП с SSJ100
Кононенко ответил назвавшей «Суперджет» говном Собчак1
Вспышка, хлопок: командир SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы902
Видео
Мошенники попытались нажиться на трагедии в Шереметьево
Происшествия
Не успеваем в Венецию: Свиблову обвинили в цинизме из-за ЧП с SSJ
Происшествия
Вспышка, хлопок: командир SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Катастрофы Пожары
ЧП в Пермском крае: На заводе «Азот» прогремел взрыв
Происшествия
Опубликовано видео работы следователей в Шереметьево
Происшествия
В США опубликовали доклад о Зеленском
В мире Статьи
Кононенко ответил назвавшей «Суперджет» говном Собчак
Общество
Россию обвинили в разрушении Совета Европы
Политика Конфликты
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ100 о трагедии
Пожары Происшествия
Москвичей предупредили о дождях и «температурных качелях»
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение