Совет Европы выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

Фото: РИА Новости / СК РФ

Совет Европы направил соболезнования в связи с катастрофой самолета в московском аэропорту Шереметьево "Совет Европы выражает искренние соболезнования народу России в связи с трагической гибелью людей в результате аварийной посадки самолета в аэропорту Шереметьево в воскресенье", — говорится в поступившем в РИА Новости сообщении организации. "Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", — сказано в нем. Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" , следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек.