Совет Европы направил соболезнования в связи с катастрофой самолета в московском аэропорту Шереметьево.
"Совет Европы выражает искренние соболезнования народу России в связи с трагической гибелью людей в результате аварийной посадки самолета в аэропорту Шереметьево в воскресенье", — говорится в поступившем в РИА Новости сообщении организации.
"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", — сказано в нем.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек.