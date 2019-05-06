Украинский депутат попал в Крым и сделал признание

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«Время Порошенко прошло»: украинский депутат попал в Крым и поделился впечатлениями 

Рамблер + ещё 9 30 минут назад
Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич провел майские праздники в Крыму, сообщила пресс-служба нардепа в Facebook.
«На майские праздники Нестор Шуфрич решил сделать любимой жене подарок — романтическое автомобильное путешествие в Крым», — говорится в сообщении пресс-службы.
Шуфрич отметил, что пересечение украинской границы заняло 15 минут в сторону Крыма и 12 минут на обратном пути, а на российской части границы пришлось простоять 3,5 часа туда и два часа обратно.
Депутат сообщил, что за три дня в Крыму «сердце сжалось не раз», ведь в Ялте прошло его детство и юность.
«В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались. Настроение у людей праздничное, хотя у некоторых глаза немного грустные. По дороге домой на заправке и в кафе тоже узнавали — подходили, разговаривали, поздравляли с победой Зеленского и радовались, что время Порошенко прошло!» — рассказал Шуфрич.
Пресс-служба украинского депутата опубликовала несколько фотографий из Крыма. В описании одной из них говорится, что Шуфрича «очень впечатлил масштаб строительства нового крымско-татарского культурного центра».
Комментарии37
В мире , Видео , Нестор Шуфрич , Верховная Рада , Республика Крым
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