Украинский депутат попал в Крым и сделал признание

«Время Порошенко прошло»: украинский депутат попал в Крым и поделился впечатлениями

«На майские праздники Нестор Шуфрич решил сделать любимой жене подарок — романтическое автомобильное путешествие в Крым», — говорится в сообщении пресс-службы.

Шуфрич отметил, что пересечение украинской границы заняло 15 минут в сторону Крыма и 12 минут на обратном пути, а на российской части границы пришлось простоять 3,5 часа туда и два часа обратно.

Депутат сообщил, что за три дня в Крыму «сердце сжалось не раз», ведь в Ялте прошло его детство и юность.

«В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались. Настроение у людей праздничное, хотя у некоторых глаза немного грустные. По дороге домой на заправке и в кафе тоже узнавали — подходили, разговаривали, поздравляли с победой Зеленского и радовались, что время Порошенко прошло!» — рассказал Шуфрич.

Пресс-служба украинского депутата опубликовала несколько фотографий из Крыма. В описании одной из них говорится, что Шуфрича «очень впечатлил масштаб строительства нового крымско-татарского культурного центра».