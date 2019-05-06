Украинский депутат подарил жене романтическую поездку в Крым

"На майские праздники Нестор Шуфрич решил сделать любимой жене подарок — романтическое автомобильное путешествие в Крым. Практически прямо из Киево-Печерской Лавры — с пасочкой и писанками, освященными Блаженнейшим митрополитом Онуфрием, — они выехали в нашу Ялту, где и провели первую часть выходных", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице пресс-службы политика в Facebook.

Под публикацией прикреплены восемь фотографий с семейной поездки в Крым, на которых депутат запечатлен на российско-украинском участке крымской границы, а также на отдыхе в Ялте. В частности, депутат поделился фотографиями на фоне памятника Ленину в Ялте, со смотровой площадки с видом на Медведь-гору, совместным супружеским фото с инсталляций, символизирующей надпись "Я люблю Ялту".

Также политик опубликовал свое фото с двумя связками ялтинского лука. Кроме того, одна из сделанных фотографий посвящена Соборной мечети в Симферополе, где Шуфрич признается, что впечатлен масштабом ее строительства.

"Признаюсь, за три дня в Крыму сердце сжалось не раз. Ведь здесь прошли дни моего детства с мамой, папой и старшим братом, и моей юности! В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались…По дороге домой на заправке и в кафе тоже узнавали — подходили, разговаривали, поздравляли с победой Зеленского и радовались, что время Порошенко прошло", — приводит пресс-служба слова Шуфрича.

Как сообщили в пресс-службе, супружеская пара бросила в море монетку, чтобы снова вернуться в Крым.