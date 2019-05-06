Делегация Китая посетит США для переговоров, несмотря на планы Трампа повысить пошлины

Китайская делегация в ближайшее время посетит Вашингтон для проведения очередного раунда торгово-экономических переговоров, даже несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о намерении повысить пошлины на широкий перечень товаров Китая с 10 до 25%. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Я знаю, что весь мир обратил внимание на то, что происходит. Мы также понимаем, какая складывается ситуация, — отметил он, выступая на регулярном брифинге. — Китайская делегация готовится к следующему раунду переговоров".

По словам дипломата, Пекин занимает по вопросу торгово-экономических противоречий с Вашингтоном однозначную и четко обозначенную позицию.

"К настоящему моменту мы провели уже 10 раундов консультаций и надеемся на урегулирование этого вопроса совместными усилиями, поскольку это выгодно как Китаю и США, так и всему миру", — подытожил Гэн Шуан.

В начале декабря 2018 года президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Трамп заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на $200 млрд, как планировал ранее.

Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, однако американский лидер выразил готовность не повышать пошлины, пока переговоры идут успешно и в верном для Вашингтона направлении. В воскресенье американский лидер заявил, что с 10 мая повышенные тарифы вступят в силу, поскольку торгово-экономические переговоры с Китаем "продвигаются очень медленно".