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В Брунее объявили мораторий на казни за гомосексуализм 

РИА Новости + ещё 8 2 часа назад
Фото: AFP 2019
Султан Брунея Хассанал Болкиах заявил, что в отношении казней за супружескую измену и гомосексуальные связи будет действовать мораторий, сообщает газета Borneo Bulletin со ссылкой на Radio Television Brunei.
"В течение более чем двух десятилетий мы применяли де факто мораторий в отношении выполнения смертной казни для судебных дел, подпадающих под общее право", — заявил монарх.
"Это также будет применяться для дел, подпадающих под указ о шариатском уголовном кодексе (который включает применение смертной казни за супружескую измену и гомосексуальные связи)", — добавил Болкиах.
Глава государства также заявил, что Бруней ратифицирует Конвенцию ООН против пыток.
Законы шариата, предполагающие смертную казнь через побивание камнями за супружескую измену и гомосексуальные связи, вступили в силу в Брунее в апреле. Новые виды наказания, согласно нормам шариата, предусматривают не только побивание камнями за прелюбодеяния и однополый секс, но и ампутацию конечностей у осужденных за воровство.
Бруней подписал, но не ратифицировал Конвенцию ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Хотя законы страны предусматривают смертную казнь, на практике к ней приговаривают крайне редко: в последний раз приговор к высшей мере наказания был вынесен в 2017 году за преступление, связанное с наркотиками.
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В мире , ООН , Бруней
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