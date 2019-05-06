В Брунее объявили мораторий на казни за гомосексуализм

Султан Брунея Хассанал Болкиах заявил, что в отношении казней за супружескую измену и гомосексуальные связи будет действовать мораторий, сообщает газета Borneo Bulletin со ссылкой на Radio Television Brunei.

"В течение более чем двух десятилетий мы применяли де факто мораторий в отношении выполнения смертной казни для судебных дел, подпадающих под общее право", — заявил монарх.

"Это также будет применяться для дел, подпадающих под указ о шариатском уголовном кодексе (который включает применение смертной казни за супружескую измену и гомосексуальные связи)", — добавил Болкиах.

Глава государства также заявил, что Бруней ратифицирует Конвенцию ООН против пыток.

Законы шариата, предполагающие смертную казнь через побивание камнями за супружескую измену и гомосексуальные связи, вступили в силу в Брунее в апреле. Новые виды наказания, согласно нормам шариата, предусматривают не только побивание камнями за прелюбодеяния и однополый секс, но и ампутацию конечностей у осужденных за воровство.

Бруней подписал, но не ратифицировал Конвенцию ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Хотя законы страны предусматривают смертную казнь, на практике к ней приговаривают крайне редко: в последний раз приговор к высшей мере наказания был вынесен в 2017 году за преступление, связанное с наркотиками.