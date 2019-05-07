Савченко озвучила требование к Зеленскому

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский должен оградить страну от внешнего влияния, что не удавалось ни одному из предыдущих глав государства. Об этом заявила народный депутат Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Она предупредила, что против Зеленского будут задействованы все политтехнологии, чтобы партия «Слуга народа» набрала меньше процентов, чем президент.

«Я думаю, что Зеленскому предстоит трудный путь. И у меня к нему, как к президенту Украины, есть… требование. Во-первых, нужно защитить Украину от внешнего влияния, что пока не удавалось ни одному президенту, у нас всегда есть влияние Запада или Востока. Поэтому нужно уходить от внешнего влияния, но не потерять при этом союзников. Для этого нужно иметь мудрость и хороших советников», — сказала нардеп.

В апреле Савченко заявляла, что собирается поддерживать Владимира Зеленского. При этом, по некоторым вопросам депутат выразила готовность дискутировать с избранным президентом.