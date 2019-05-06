В США опубликовали доклад о Зеленском

«Недостаток политического опыта»: в США опубликовали доклад об избранном на Украине президенте Зеленском

Исследовательская служба при конгрессе США подготовила доклад о последствиях избрания нового президента на Украине . С документом ознакомился RT. В нём приводятся мнения о том, что у Владимира Зеленского отсутствует опыт в политике и госуправлении, а также высказываются опасения, что он может «пойти на компромисс с Россией » по урегулированию конфликта в Донбассе, и это якобы «не будет соответствовать украинским национальным интересам». При этом Вашингтон продолжает оказывать значительную финансовую поддержку Киеву, подчёркивают американские аналитики. По мнению российских политологов, Соединённые Штаты «намерены сохранить контроль над Украиной» и обеспокоены непредсказуемостью действий Зеленского и его способностью начать переговоры с Россией.

Исследовательская служба при конгрессе США подготовила аналитическую записку, посвящённую избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому. В документе, с текстом которого ознакомился RT, отмечается, что пока неизвестно, как его победа повлияет на отношения Украины с Западом. По мнению американских аналитиков, политическое значение Зеленского полностью станет понятным не раньше окончания украинских парламентских выборов, которые должны состояться в октябре.

«Многих наблюдателей тревожит отсутствие у него (Зеленского. — RT) опыта внешнеполитической и руководящей деятельности на фоне продолжающегося конфликта с Россией на востоке Украины и в Керченском проливе. У некоторых есть опасения, что Москва может склонить его к некому компромиссному варианту разрешения конфликта, что не соответствует национальным интересам Украины», — говорится в документе конгресса.

Отметим, что Россия, вопреки мнению указанных наблюдателей, не является участником конфликта на востоке Украины, а выступает лишь гарантом исполнения Минских соглашений. Об этом не раз заявляли российские официальные лица, в том числе президент РФ Владимир Путин

Кроме того, в Кремле неоднократно подчёркивали, что политика РФ исключает возможность вмешательства в дела других стран, в чём регулярно пытаются обвинить Москву американские эксперты.

«Мы против вмешательства во внутренние дела суверенных государств, провоцирования вооружённых конфликтов. Такая практика в отношении ряда стран Северной Африки, Среднего и Ближнего Востока привела там к разгулу терроризма, а вблизи наших границ породила кровавую драму у соседей на Украине», — заявлял Владимир Путин.

Напомним, что актёр и шоумен Владимир Зеленский с большим отрывом одержал победу во втором туре президентских выборов. За него проголосовали 73,22% избирателей, а действующего главу Украины Петра Порошенко поддержали лишь 24,45%.

В Соединённых Штатах с «нетерпением ждут» совместной работы с Зеленским, заявил вице-президент страны Майк Пенс . Глава Белого дома Дональд Трамп также выразил готовность сотрудничать с ним и напомнил о «непоколебимой приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины».

В то же время в Москве не спешат давать преждевременную оценку избранному украинскому президенту. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что в России уважают выбор народа Украины, однако судить о Зеленском можно будет только по конкретным делам.

«Опасаются сюрпризов»

Вашингтон стремится контролировать политические процессы на Украине и «намерен сохранить протекторат над Киевом», который сформировался за последние пять лет, считает заместитель директора Института истории и политики, декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов . Однако в результате выборов на смену подконтрольному Петру Порошенко пришёл новый несистемный политик, непредсказуемых действий которого теперь опасаются в США, добавил Шаповалов.

«Порошенко — это человек, который в полной мере был под контролем американцев, на него можно было легко влиять за счёт экономических и политических рычагов. Зеленский же не относится к украинскому истеблишменту и, по меткому выражению того же Порошенко, является «котом в мешке», вызывает вопросы и сомнения у США», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Соединённые Штаты настораживает ещё и то, что Зеленский может начать переговоры с Россией, добавил Шаповалов.

«Любые контакты Киева и Москвы чреваты тем, что стороны до чего-то договорятся. Ведь интересы Украины и её экономики находятся прежде всего на Востоке, а не на Западе. Но американские власти в таком диалоге не заинтересованы», — сказал политолог.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, в свою очередь, сравнил Зеленского с ещё одним неклассическим политиком — Дональдом Трампом.

«Зеленский не имеет политического опыта и может выкинуть ряд сюрпризов. Аналогия проводится с Трампом, который в начале своего президентства неожиданно для всех вышел из нескольких крупных международных соглашений», — пояснил он.

«Поддержка» с Запада

В материале Исследовательской службы при конгрессе США подчёркивается, что Запад оказал значительную поддержку Киеву.

«Правительства США и европейских стран поддерживают Украину как в конфликте с Россией, так и в работе над реформами. В особенности существенную поддержку Соединённые Штаты оказали Украине после 2014 года», — отмечают аналитики.

Согласно их данным, на 2019 год конгресс выделил на помощь Украине более $695 млн, из которых $115 млн предполагается израсходовать на военные нужды, а $250 млн потратить на реализацию Инициативы по содействию безопасности Украины — программы, финансируемой Министерством обороны США . В рамках этого проекта, действующего с 2016 года, Вашингтон поставляет оборудование и обучает военнослужащих для украинских Вооружённых сил (ВСУ).

С 2014 года Киев получил от американских коллег $1,3 млрд на укрепление обороноспособности ВСУ и повышение оперативной совместимости с НАТО . Эти цифры приводят в Пентагоне. А незадолго до президентских выборов США объявили грант на $18 млн, цель которого — реализовать приоритеты американского правительства на территории восточноевропейской страны, в том числе «нивелировать последствия российской агрессии».

Между тем, по мнению Константина Блохина, предложенных Америкой сумм недостаточно для ровного и стабильного существования Украины. Несмотря на намерения США сохранить своё влияние на Киев, новый президент может выбрать более выгодный для государства курс.